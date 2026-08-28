Elecciones en Brasil: una nueva encuesta reveló la contundente diferencia entre Lula y Bolsonaro en un estado clave

Una nueva encuesta electoral en Brasil mostró una amplia ventaja de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales del 4 de octubre. El sondeo de Quaest, hecho en el estado de Sergipe, ubicó al mandatario con el 53% de intención de voto frente al 19% del hijo de Jair Bolsonaro.

La encuesta también midió un escenario en el que aparece Pablo Marçal, dirigente del PRTB cuya candidatura deberá ser analizada por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Allí, Lula conserva el 53% de las preferencias, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 20% y Marçal apenas reúne el 1%.

Lula mantiene una amplia ventaja sobre Flávio Bolsonaro

En el escenario sin Marçal, Lula alcanza el 53% de intención de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, con 19%. Más atrás aparecen Ronaldo Caiado, del PSD, con 3%, y el escritor Augusto Cury y Renan Santos, ambos con 2%.

El resto de los candidatos registra porcentajes marginales: Samara Martins obtiene 1%, mientras que Rui Costa Pimenta, Romeu Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Wilson Grassi y Hertz Dias aparecen con 0%. En tanto, el 9% anticipó que votará en blanco, anulará su voto o no concurrirá a las urnas, mientras que el 11% todavía no definió su elección.

Qué dice la encuesta sobre los votantes

Otro dato relevante del sondeo está relacionado con la estabilidad de las preferencias electorales. Según Quaest, el 83% de los votantes de Sergipe considera definitiva su elección, mientras que el 16% reconoce que todavía podría cambiar de candidato antes de las elecciones.

La medición fue realizada entre el 23 y el 26 de agosto sobre un total de 804 personas de 16 años o más. El margen de error es de tres puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La aprobación de Lula en Sergipe

La ventaja electoral de Lula aparece acompañada por una evaluación favorable de su gestión entre los encuestados. El 60% aprueba el gobierno del presidente brasileño, mientras que el 34% lo desaprueba y el 6% no respondió o manifestó no saber.

En cuanto a la evaluación general de la administración, el 50% la considera positiva, el 19% la califica como regular y el 28% sostiene que es negativa. Estos números ayudan a explicar el respaldo que mantiene el mandatario en la medición y marcan un escenario favorable para el oficialismo en Sergipe de cara a octubre.