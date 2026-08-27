Lula presiona para reducir la jornada laboral antes de las elecciones

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó a sectores de la oposición y del ámbito económico, a los que señaló por ir en contra de los intereses de los trabajadores. Y, a contramano de Javier Milei, volvió a asegurar que buscará acelerar en el Congreso, antes de las elecciones del 4 de octubre, la aprobación de la iniciativa que plantea una reducción de la jornada laboral sin disminución de los salarios.

Esta semana, a través de una publicación en la red social X (ex Twitter), Lula sostuvo: "Hay gente que juega en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Brasil, pero nuestro Gobierno se está movilizando para aprobar el fin de la jornada 6x1, sin reducción del salario. El pueblo trabajador que mueve este país merece tener más tiempo para el ocio, para cuidar la salud y para acompañar el crecimiento de los hijos. Se trata de tiempo para la familia".

El proyecto apunta a eliminar el esquema denominado 6x1, bajo el cual se trabajan seis días y se descansa uno, y a llevar la jornada laboral a 40 horas por semana sin aplicar una reducción salarial.

Al contrario, en Argentina el gobierno de Javier Milei mantuvo la jornada laboral de 40 horas semanales (ocho horas cinco días a la semana) en la Ley de Modernización Laboral sancionada en febrero pasado.

Y, al mismo tiempo, aprobó la posibilidad de extender la jornada diaria mediante el "banco de horas", que reemplaza el sistema de pago de horas extra por una compensación de las horas trabajadas. La única restricción que establece es la obligatoriedad de que haya al menos 12 horas de descanso entre cada jornada, así como un mínimo de 35 horas de descanso semanales.

El gobierno de Lula quiere tratar la reducción de la jornada laboral la semana próxima en el Senado

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la enmienda constitucional para reducir la jornada laboral hacia fines de mayo pasado, aunque posteriormente la iniciativa permaneció estancada durante varios meses en el Senado. El tratamiento volvió a avanzar luego de que Lula da Silva y el titular de la cámara alta, Davi Alcolumbre, reanudaran el diálogo durante este mes.

Alcolumbre giró la iniciativa a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), ámbito en el que el Gobierno consiguió que el senador Omar Aziz, aliado del oficialismo, quedara a cargo como relator.

Aziz, a su vez, señaló que su intención es presentar un informe este jueves y explicó que aún analiza si conservará sin cambios la versión que recibió la aprobación de la Cámara de Diputados.

Antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Congreso dispondrá únicamente de una semana para realizar votaciones, comprendida entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.