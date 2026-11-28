La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Myanmar cometió un genocidio contra la minoría musulmana rohingya, en un fallo histórico tras la demanda impulsada por Gambia en 2019 bajo la Convención contra el Genocidio. Es la primera vez que el llamado "crimen de los crímenes" es atribuido de forma directa a un Estado en este tribunal internacional de la ONU, poniendo finalmente nombre jurídico a una tragedia marcada por aldeas reducidas a cenizas y un éxodo interminable.

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Algunos expertos destacan que esta sentencia abre una grieta en la arquitectura judicial del mundo, no solo por la condena al régimen asiático, sino por el inédito involucramiento de terceros Estados que decidieron tomar partido en el litigio. Esa misma estrategia se replica hoy en causas presentadas en los últimos años como la de Ucrania contra Rusia o la de Sudáfrica contra Israel, por lo que los especialistas señalan que el veredicto contra Myanmar podría convertirse en un espejo decisivo para esos expedientes abiertos, especialmente para el proceso que investiga los crímenes cometidos en la Franja de Gaza.

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Unas 400 aldeas del estado de Rakáin, en la costa oeste de Myanmar, fueron quemadas o destruidas parcial o totalmente durante y después de las operaciones del Ejército en el año 2017, esto fue uno de los aspectos que determinó el tribunal después de escuchar los testimonios de personas que eran de tres de esas aldeas. La CIJ también dijo que tenía pruebas de que el Ejército mató a alrededor de 10.000 rohingyas y habló de asesinatos en masa, violaciones y otros actos de violencia sexual. Por todo eso, el Tribunal dedujo que el Estado de Myanmar tenía una intencionalidad de eliminar a esa parte de su propia población.

Pero a veces las causas legales suenan a escribanía, a un mero recuento de números que olvidan que son muertos y hacen que los términos como limpieza étnica o genocidio suenen sin ningún tipo de carnadura. O como señala el periodista del New York Times, Nicolás Kristof, quien cubrió por años las masacres contra el pueblo rohingya en Myanmar, que suenen “asépticos o abstractos”. Pero, “en la práctica, significan que un soldado agarre a una bebé que llora, llamada Suhaifa, por la pierna y la tire a una hoguera. O que unas tropas encierren a una nena de 15 años en una choza y le prendan fuego. Los niños que sobreviven quedan marcados por el trauma: Noor Kalima, de 10 años, tiene dificultades en clase en un campamento de refugiados improvisado. Su mente divaga hacia el recuerdo de ver a su padre y a su hermano pequeño asesinados a tiros, a su hermana pequeña y a su hermano recién nacido degollados”, describió Kristof en 2017. Sus crónicas están llenas de estos casos y de otros sobre campos de concentración en pleno siglo XXI, donde mujeres rohingyas no pueden parir por falta de médicos o sobre sectores de la mayoría budistas del país que expulsaron a Médicos Sin Fronteras -que atendían en esos campos- o de cómo los chicos, desde muy niños, tenían discursos deshumanizantes hacia los rohingya.

Después de la destrucción, la expulsión

Estos crímenes derivaron en un éxodo forzoso masivo que provocó una de las principales crisis de refugiados. Fueron desplazados por la fuerza a países como Malasia y Tailandia, pero centralmente se fueron a Bangladesh. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, en Bangladesh hay al menos un millón de personas refugiadas rohingyas que están registradas. Pero este sería un número conservador ya que muchos podrían no estar registrados.

Por eso, la CIJ, además de reconocer el genocidio dispuso medidas para buscar revertir el éxodo forzoso a la vez que rechazaron la defensa de Myanmar, que siempre negó las acusaciones de genocidio. El país viene sosteniendo que su actuación fue legítima en una respuesta a los ataques por parte del llamado Ejército de Salvación Rohingyas de Arakan.

Los jueces ordenaron que se garantice la vuelta segura, libre y digna de los rohingyas a sus tierras, aunque no se sabe cómo se puede llegar a garantizar el cumplimiento de esta orden. Los refugiados igualmente celebraron la decisión. “Estamos satisfechos, entonces, ¿qué podemos hacer en el futuro? Estamos satisfechos, pero aún no podemos regresar a casa. Esto debe llevarse a cabo mediante un trabajo activo y duro”, dijo el líder comunitario Sayed Ullah desde Bangladesh, donde se exilió.

Pero, en gran medida, el fallo es simbólico ya que la CIJ no tiene la facultad de hacer cumplir sus sentencias y por eso, la vuelta no está asegurada en la práctica. “El fallo les otorgó el reconocimiento que merecen. Ahora tienen mayor influencia y poder para afirmar que pertenecen a una nación. Ahora forman parte de las tribus étnicas de Myanmar y son parte de Myanmar. Ese es, en cierto modo, el único resultado tangible. Con este fallo, entendemos que la repatriación debe ser segura y voluntaria, pero la situación actual no ofrece esas condiciones. El conflicto continúa”, dijo el analista político de Myanmar Sai Kyi Zin Soe a la agencia Reuters.

¿Quiénes son los rohingyas?

Demos un paso atrás precisamente para definir quiénes son los rohingyas: estos son una minoría étnica musulmana que reside principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar. Pero el país tiene como mayoría religiosa, hablamos de más del 80 por ciento, a la población budista. Los rohingyas son entonces una minoría dentro de Myanmar como también lo son, por ejemplo, los cristianos y los hindúes.

Los rohingyas se definen indígenas descendientes de comerciantes árabes pero el Estado de Myanmar dice que son migrantes que proceden de Bangladesh y emigraron durante la ocupación británica, o sea, básicamente que no son myanmeno, myanmarense o myanmareño (el cambio de denominación del país, que pasó de Birmania a Myanmar en 1989, aún no trajo aparejado un consenso sobre su gentilicio y en algunos casos todavía se usa birmano/a y para complicar más la cuestión, el cambio de nombre no es del todo tal ya que solo es la misma palabra en distinto registro lingüístico).

Desde 1948, cuando se independizaron de los británicos, los rohingyas vienen siendo víctimas de tortura, represión y discriminación. Y de hecho, la Ley de Ciudadanía, que data de 1982, reconoció a 135 grupos étnicos como ciudadanos pero no incluyó a los rohingyas, excluyéndolos así de la ciudadanía. Por eso la ONU los describe como la minoría más perseguida del mundo, un pueblo apátrida, y durante el juicio de la CIJ los identificaron como un grupo étnico diferenciado, con una lengua, un arte y una identidad propia.

Cada vez mas Estados se implican en las causas por genocidio

Algo muy llamativo de este caso es la cantidad de Estados que participaron en el procedimiento. Esto fue apuntado por experta una en derecho internacional que prefirió mantener su anonimato ya que aún no había profundizado en el estudio del caso de Myanmar pero que sí podían ver este fenómenos que lo destacaba como algo relativamente novedoso. “Fueron 11 estados excluyendo al demandante y al demandado”, destacó una de las abogadas. En este caso, Gambia fue el país que presentó la demanda.

Es la primera vez que la CIJ reconoce la responsabilidad de un Estado en la comisión de un genocidio pero este tribunal estudia otros casos. “En estos están participando muchos Estados como terceros, y eso es muy novedoso. En los últimos años se convirtió además en una estrategia central”, señaló la experta. El estatuto de la CIJ permite justamente que cualquier Estado que sea parte de un tratado multilateral, como por ejemplo la Convención contra el Genocidio de 1948, intervengan en un litigio si está en juego la interpretación de ese tratado. Esto tiene implicancias para los Estados que intervienen, ya que al hacerlo, la interpretación que dicta la Corte también resulta vinculante para ellos.

Otros casos en estudio por genocidio que fueron presentados ante la CIJ son el de Ucrania versus Rusia en el que participan 35 estados (la mayoría son europeos) y también el caso Sudáfrica-Israel donde participan una veintena (Colombia se retiró a partir de la llegada a la presidencia del ultraderechista Abelardo de la Espriella). Cuando Gambia presentó la demanda en 2019 fue la primera vez que un país invocó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ante la CIJ sin tener vínculo territorial o nacional directo con los presuntos crímenes y las víctimas.

Cabe recordar que desde el Holocausto diferentes tribunales reconocieron tres casos de genocidio, Rwanda, Camboya y en Svrenika, en la ex-Yugoslavia. Pero en esos casos ningún Estado había sido declarado culpable por un tribunal internacional por este tipo de crímenes.

¿Podría tener implicaciones en el caso que investiga si Israel cometió genocidio en Gaza?

El veredicto de la CIJ, que justamente convierte a Myanmar en el primer país de la historia en ser declarado culpable de genocidio, no sólo hace justicia a las víctimas rohingyas, sino que también otorga a la mencionada Convención sobre Genocidio una nueva relevancia para la regulación y las acciones de los Estados-nación. En concreto, podría incidir en las denuncias de genocidio contra Israel por su accionar en la Franja de Gaza.

Los jueces señalaron varios factores que, según expertos en derecho internacional, son relevantes para el enclave palestino. Por ejemplo, el ataque contra niños, así como el arrasamiento con excavadoras y la limpieza del terreno a gran escala, tras la destrucción de las aldeas, seguido después de construcciones rápidas relacionadas con el esquema de seguridad es algo que asemeja a los dos casos. Por eso, expertos en genocidio, como profesor de derecho internacional y experto en genocidio de la Universidad de Middlesex William Schabas dijo en diálogo con The Guardian, que pese a las diferencias de los dos casos, “el fallo de la CIJ está repleto de mensajes para Israel”.

Para algunos eso es alentador. “En un momento en que el derecho internacional está en entredicho, creo que es importante reconocer, como dijo el fiscal general, que la Corte Internacional de Justicia ha defendido el orden jurídico internacional, el Estado de derecho”, dijo Philippe Sands, quien fue parte de la defensa impulsada por Gambia.

Pero para otros, como quien escribe, el contexto político no es alentador. Por un lado, no hay forma de forzar a los Estados a cumplir decisiones como la de la CIJ. Por otro lado, las potencias están en otra. Justo unos días antes de la sentencia, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en China para sacar una declaración de cuatro puntos y uno de ellos fue para cuestionar a la Corte Penal Internacional (“prima” de la CIJ, solo que la primera resuelve disputas entre países y esta última juzga a personas) y otras instancias supranacionales.

“Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio de consentimiento de los Estados y respeto a las inmunidades de los funcionarios de los Estados es de suma importancia, y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción”, dijeron en la llamada “Declaración de Paz” de los tres líderes.

Queda abierta entonces una grieta difícil de cerrar entre la palabra de los jueces y el peso del mundo real. Mientras el derecho internacional logra devolverle entidad y memoria a un pueblo borrado de su propia tierra, las principales potencias avanzan en sentido contrario para blindarse de cualquier mirada externa. Entre la imposibilidad de garantizar en los hechos la vuelta de los exiliados y el rechazo abierto de Trump (defensor de Benjamin Netanyahu), Putin y Xi Jinping a los tribunales supranacionales, el fallo de la CIJ queda suspendido como una mera “victoria moral” o simbólica importante sí, pero todavía frágil frente a la intemperie del orden global actual.