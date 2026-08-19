Evo Morales: "Cerimedo era como el canciller de Rodrigo Paz"

El ex presidente de Bolivia Evo Morales cuestionó el rol que, según afirmó, tuvo Fernando Cerimedo durante el gobierno de Rodrigo Paz. En diálogo con El Destape 1070, sostuvo que el argentino participaba de reuniones de gabinete, tenía influencia sobre los ministros y funcionaba como enlace con el gobierno de Estados Unidos.

Morales aseguró que Cerimedo tuvo una participación central en el gobierno de Paz y afirmó que su influencia alcanzaba directamente a los ministros del gobierno boliviano. "Los ministros tenían que pedirle permiso a Cerimedo", sostuvo el ex mandatario, quien también afirmó que dueño de la Derecha Diario "participaba de las reuniones de gabinete".

El ex jefe de Estado definió el lugar que, según su denuncia, ocupaba Cerimedo dentro de la administración boliviana: "Cerimedo era como el canciller de Rodrigo Paz". También aseguró que el argentino tenía un vínculo directo con Estados Unidos. "Cerimedo era el contacto de Rodrigo Paz con el gobierno de Estados Unidos", afirmó.

La participación de consultoras argentinas en Bolivia

Durante la entrevista, Morales también se refirió a la presencia de consultoras argentinas durante la campaña que llevó a Paz al poder. Según relató, la participación de argentinos en la política boliviana ya había generado cuestionamientos en medios locales. "La prensa en Bolivia se quejaba de que había un argentino que mandaba", afirmó.

Morales también contó que el propio Paz le había explicado cuál era el vínculo entre Cerimedo y su familia. "Docente de su hija", fue la definición que, según el expresidente, utilizó Paz para referirse al exasesor de Javier Milei.

Además, recordó los cruces que había mantenido públicamente con Cerimedo en redes sociales. "En Twitter Cerimedo me decía que se me estaba acabando el tiempo", afirmó Morales y añadió: "Públicamente lancé cómo un extranjero venga a ofender y amenazar al primer presidente indígena de Bolivia".