Las bolsas europeas se encaminan hacia firmes ganancias semanales ante el avance de bancos y mineras

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas se encaminaban a sólidas ganancias semanales el viernes, con los bancos y las mineras liderando los avances en la apertura de la sesión, mientras las crecientes apuestas de recorte de tipos de la Reserva Federal elevaban al STOXX 600 a un máximo histórico durante la semana.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, hasta los 569,6 puntos a las 0707 GMT, camino de su mejor resultado semanal desde finales de abril.

Los bancos de la eurozona avanzaban un 1%, con Raiffeisen liderando las ganancias con una subida del 7,7% después de que el Financial Times informara de que la Unión Europea está estudiando levantar las sanciones sobre los activos vinculados al oligarca ruso Oleg Deripaska para compensar al banco austriaco.

ABN Amro subía un 2,6% después de que Goldman Sachs mejorara su recomendación sobre el banco neerlandés a "comprar" desde "vender".

Los recursos básicos , que agrupan a las principales empresas mineras europeas, se revalorizaban un 1,3% tras la subida de los precios de los metales básicos.

Dado que la Administración de Estados Unidos sigue paralizada, es poco probable que el informe clave sobre el empleo en EEUU, que se esperaba inicialmente para el viernes, se publique más tarde.

Las apuestas de los operadores apuntan a una posibilidad casi segura de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés a finales de este mes, tras el débil informe de nóminas privadas durante la semana.

Más tarde se publicará un aluvión de datos sobre la actividad de los servicios en varios países europeos, incluida una lectura más amplia de la eurozona.

Con información de Reuters