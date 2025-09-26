EN VIVO
Las bolsas europeas rebotan desde mínimos ante el impulso del sector financiero e industrial

26 de septiembre, 2025 | 04.51

ters) -Las bolsas europeas rebotaban desde mínimos de tres semanas el viernes con un impulso de las acciones financieras e industriales, aunque el golpe a las acciones del sector sanitario tras la última salva de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo las ganancias a raya.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, hasta los 552 puntos, a las 0717 GMT.

Las aseguradoras europeas estaban entre los primeros líderes, con una subida del 1,2% tras caer en las tres últimas sesiones.

La construcción y los materiales ganaban un 0,8% tras una caída cercana al 1,5% en la sesión anterior.

Los valores siderúrgicos Thyssenkrupp y Salzgitter  subían un 1,3% y un 2,6% respectivamente, después de que el diario económico alemán Handelsblatt informara de que la Comisión Europea planea imponer aranceles de entre el 25% y el 50% al acero chino y productos relacionados.

Por su parte, los valores del sector sanitario bajaban un 0,2% después de que Trump diera a conocer una nueva ronda de aranceles punitivos, incluidos aranceles del 100% sobre los medicamentos de marca.

También anunció gravámenes del 25% sobre los camiones pesados, lo que arrastró a las acciones de los fabricantes de camiones Daimler Truck y Traton , que descendían más de un 2% cada una.

Más tarde, la atención se centraría en una lectura clave de la inflación en Estados Unidos que podría ayudar a evaluar la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

Con información de Reuters

