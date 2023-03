EE.UU. culpa a Rusia por la caída de un dron en el Mar Negro, pero el Kremlin negó haberlo derribado

Desde Estados Unidos aseguran que interceptaron y golpearon a un MQ-9, cerca de la zona de Crimea. Rusia sostiene que cayó por una "maniobra brusca".

Estados Unidos informó que uno de sus drones cayó sobre el mar Negro tras chocar con un caza ruso cuando estaba sobrevolando el espacio aéreo internacional, según informaron autoridades este martes. Por su parte, desde Rusia indicaron que el avión no tripulado se desplomó por "una maniobra brusca" al ser identificado cuando se dirigía hacia Crimea, la península ucraniana anexada en 2014 por Moscú.

A través de un comunicado, el general James Hecker, comandante de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el Viejo Continente, manifestó: "Nuestro avión MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del MQ-9". Según dicha versión, el dron fue interceptado por dos cazas rusos Su-27 y una de esas aeronaves produjo el incidente.

Si esto ocurrió de esta forma, tal como informaron autoridades estadounidenses,nosé trataría del primer contacto directo entre ambas fuerzas militares desde el inicio de la invasión a Ucrania hace más de un año, el 24 de febrero del 2022. Más allá del conflicto, el Pentágono se niega a decir si el dron estadounidense derribado estaba armado. El portavoz, Pat Ryder, manifestó ante la consulta durante una conferencia de prensa: "No voy a entrar en el perfil específico de este avión en particular. Como saben, el MQ-9 tiene la capacidad de armarse". Los MQ-9 son utilizados tanto para vigilancia como para ataques y ha operado los drones en una variedad de lugares, incluso en Medio Oriente y África. Otros países, incluidos el Reino Unido y Francia, también los utilizan.

En el mismo texto señalaron que uno de los aviones rusos "arrojó combustible" y voló delante del dron "en forma irresponsable, ambientalmente cuestionable y poco profesional". A pesar de ello, el general Hecker aseguró que las aeronaves de Estados Unidos y de sus aliados "continuarán operando en el espacio aéreo internacional", razón por la cual "llamamos a los rusos que se comporten en forma segura y profesional".

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, apuntó directamente contra el Kremlin en diálogo con la prensa: "No es raro que aviones rusos intercepten aviones estadounidenses sobre el Mar Negro". Y añadió: "Ésta vez es digna de mención por lo insegura y poco profesional que fue, de hecho fue imprudente".

A su vez, el portavoz informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre el incidente y posteriormente, el Departamento de Estado iba a expresar sus preocupaciones a Moscú. Incluso desde Washington convocaron este martes al embajador de Rusia. "Estamos en contacto directamente con los rusos, de nuevo a niveles superiores, para transmitir nuestra fuerte objeción a esta interceptación insegura y poco profesional, que provocó el derribo del avión estadounidense no tripulado", explicó el portavoz Ned Price, que calificó al incidente de "clara violación del derecho internacional".

En contraparte, el gobierno de Rusia rechazó la versión dada por Washington. "Aproximadamente a las 9.30 hora de Moscú (3.30 hora de Argentina), como resultado de una maniobra brusca, un vehículo aéreo no tripulado MQ-9 realizó un vuelo sin control, perdiendo altura, y chocó con la superficie del agua", informó el Ministerio de Defensa según citó la agencia de noticias Sputnik.

Además señalaron que la Fuerza Aeroespacial rusa detectó el dron estadounidense mientras se encontraba cerca de Crimea, una de las principales zonas de conflicto hace décadas y que tomó aún más importancia desde la última invasión y que a su vez, se dirigía hacia la península que Rusia considera parte de su territorio. De esta manera, aseguraron que el dron violó la frontera del espacio aéreo utilizado provisionalmente por Rusia en el marco de la invasión a Ucrania.

Por ese motivo, según el Ministerio de Defensa del Kremlin, la aviación rusa se vio obligada a enviar a sus cazas con el fin de identificar al infractor. A pesar de buscar identificar al dron, aseguran que los aviones enviados "no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo de base".

Con información de Télam.