El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el mando de la fiscal general Pam Bondi, informó que se encontraron "más de un millón de documentos adicionales" vinculados al caso Jeffrey Epstein que estaban en poder del FBI y de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

A través de un comunicado, la cartera judicial explicó que sus abogados están "trabajando incansablemente" para revisar cada página y aplicar la censura necesaria para no exponer a las víctimas de abuso. "Publicaremos los documentos lo antes posible, pero debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más", advirtieron desde Washington.

Este retraso no cae bien ni en la oposición ni entre las organizaciones de víctimas. Una ley aprobada por el Congreso en noviembre obligaba a la administración de Donald Trump a liberar toda la documentación no clasificada antes del viernes 19 de diciembre. Ese día, el Gobierno cumplió a medias: soltó solo una parte de los archivos, argumentando falta de tiempo operativo.

Lo que sí salió a la luz en esa primera tanda fueron varias fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton junto a Epstein, un material que fue rápidamente capitalizado por los sectores conservadores. Sin embargo, el lunes pasado se liberó otra partida donde el nombre que se repetía era el del propio Donald Trump.

Los documentos confirman que el actual mandatario republicano viajó en reiteradas ocasiones en el avión privado del financista, aunque hasta el momento no surgieron indicios que lo vinculen con los delitos sexuales cometidos por Epstein. Trump mantuvo una amistad con el magnate hasta 2004, años antes de que estallara el escándalo judicial.

Idas y vueltas

La relación del actual presidente con la "Ley de Divulgación" fue tensa. En un principio, Trump no respaldó la apertura total de los archivos, pero firmó la norma tras ver el apoyo abrumador que la iniciativa tenía en el Capitolio.

Ahora, con un millón de fojas nuevas sobre la mesa, la expectativa está puesta en qué otros nombres del poder global podrían aparecer en las listas de vuelos o en los libros negros de Epstein, quien se suicidó en su celda en 2019, llevándose gran parte de sus secretos a la tumba.