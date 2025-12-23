Se conocieron nuevos documentos de Epstein: Trump viajó 8 veces en su avión privado

En las últimas horas se publicaron más de 8.000 nuevos documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein entre los que sobresale que el presidente de Estados Unidos Donald Trump viajó al menos ocho veces junto al pederasta en el avión privado que tenía durante la década de los '90. Según la información que pudo publicar The Washington Post antes de que los archivos dejarán de estar disponibles, en una oportunidad Trump habría viajado solo con Epstein y una mujer de 20 años.

A diferencia de la tanda que se publicó el sábado, estos nuevos documentos incluyen varias menciones a Trump, quien sin embargo trató de despegarse del caso siempre que pudo. "Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)", escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos. En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. En esta nueva publicación también aparecen cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia fechadas en agosto de 2019, cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda.

El Congreso de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado, pero un grupo de víctimas del ex financiero neoyorquino criticó que sólo una "fracción" de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos.

Acusaciones de encubrimiento

Los coauspiciadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley. "El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados" en este caso, denunció Khanna. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, presentó ayer una resolución en la que pedía que se emprendieran acciones legales contra la administración por no publicar los archivos completos del caso Epstein. "Es claramente una operación de encubrimiento", afirmó Schumer.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, achaca el retraso a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1.000 víctimas de Epstein. Además, niega las acusaciones de que está protegiendo a Donald Trump, que antaño fuera amigo íntimo de Epstein.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.