En Newark, propietarios de bares se preparan para afluencia de brasileños por el Mundial y, tal vez, el ICE

FOTO ILUSTRATIVA-Protesta ante el centro de detención Delaney Hall, en Newark

Han sido unos meses de poca actividad para Boi Na Brasa, un restaurante brasileño situado en el ‌corazón del barrio de Ironbound, ‌en Newark, con una importante población latina.

Las ventas han bajado desde que los funcionarios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a realizar redadas de gran repercusión en la zona el año pasado.

El gerente Kalani Mubarak, cuya familia es propietaria del negocio, recuerda haber visto cómo los agentes del ICE arrestaban a uno de ​sus clientes habituales cuando ⁠entraba a comer.

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Mubarak no ha vuelto a ver a ese hombre ‌desde entonces. "Pasamos por un largo periodo de pérdidas", ⁠dijo.

Tras una ronda de despidos y recortes ⁠de turnos, Mubarak confía en que el Mundial traiga el flujo de clientes que el restaurante necesita desesperadamente.

El sábado organizará una fiesta con ⁠entradas para ver el partido inaugural de Brasil contra Marruecos, ​con música en directo y un bar al ‌aire libre.

Pero persiste el temor a ‌que el ICE pueda volver, o a que el miedo ⁠pueda reducir la asistencia. "Ha sido una preocupación, pero intento decirle a la gente: 'Aquí estás a salvo, siempre y cuando no hagas nada malo'", dijo Mubarak.

Brasil, pentacampeón del mundo, es uno de los favoritos ​para ganar ‌la Copa, y su ferviente base de aficionados suele acudir en masa. Partes de Ferry Street -la calle principal de Ironbound- se cerrarán para los partidos, así como para la celebración anual del Día de Portugal de la ciudad, un ⁠evento de tres días que coincide con el primer partido de Brasil.

"EL MIEDO SIGUE AQUÍ"

Mientras los bares de la manzana amplían su aforo y refuerzan la seguridad, algunos propietarios de negocios albergan en silencio el temor de que la afluencia no esté a la altura de las expectativas.

Los recuerdos de las recientes redadas del ICE -que asustaron a la gente y ‌dejaron locales como el de Mubarak vacíos durante días- siguen presentes en la mente de muchos residentes.

"El Mundial está poniendo de manifiesto que el miedo sigue ahí, porque oigo a mis amigos hablar de ello, preguntándose si deberían salir", dijo Michel De Souza, de 39 años, ‌un aficionado al fútbol brasileño que vive en Estados Unidos con un visado temporal.

Las redadas de ICE del año pasado fueron un "trauma colectivo", dijo Hazel ‌Applewhite, directora ejecutiva ⁠del grupo de defensa comunitaria Ironbound Community Corporation.

"Cambiaron radicalmente el funcionamiento de la comunidad", dijo Applewhite.

En grandes reuniones ​como las fiestas para ver el Mundial, "la gente ahora escudriña la sala en busca de caras desconocidas, aparca más lejos y planifica rutas de escape".

Con información de Reuters