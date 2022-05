Elon Musk prometió que le permitirá a Donald Trump volver a Twitter

Elon Musk reveló que, en caso de que se haga efectiva la compra de Twitter, levantará la sanción permanente que pesa sobre Donald Trump.

Elon Musk sorprendió a todo el mundo este martes al revelar que levantará la prohibición que pesa sobre Donald Trump en Twitter desde enero del 2021, cuando se haga efectiva la compra de la red social del pajarito por una cifra multimillonaria. En ese sentido, el magnate sudafricano calificó la decisión de bloquear al ex presidente estadounidense de un "error".

El 8 de enero del 2021 las autoridades de Twitter tomaron la fuerte decisión de cortarle de forma permanente a Donald Trump la posibilidad de usar una de las redes sociales más populares por "incitación a la violencia". Esta polémica determinación se produjo solo dos días después del asalto al Capitolio de Estados Unidos en el que partidarios del ex presidente ingresaron violentamente al edificio y lo ocuparon durante varias horas.

Pero ahora Musk aseguró que planea levantar la prohibición que pesa sobre Trump cuando se haga cargo de la red social. "Los baneos (bloqueos) permanentes deberían ser extremadamente raros y realmente reservados para cuentas que son bots, o estafas, cuentas de spam", contó el multimillonario en una conferencia organizada por el Financial Times.

"Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz", agregó Musk sobre la determinación de Twitter, muy criticada por un amplio espectro por lesionar la "libertad de expresión". Además, el fundador de Tesla también indicó que él "revertiría la prohibición permanente".

Sin embargo, esta determinación está supeditada a que los accionistas y reguladores acepten su oferta de 44 mil millones de dólares por la compra de Twitter. De todos modos, Musk ya se manifestó en diversas oportunidades que está a favor tanto de una menor moderación del medio como de que haya menos prohibiciones.

Qué dijo Trump sobre su posible vuelta a Twitter

Hace solo unos días, Donald Trump reveló que, aún si Musk revierte el bloqueo a su cuenta, él no volvería a usar la plataforma, que supo ser su favorita, tanto antes como durante su llegada al Gobierno. "No vuelvo a Twitter, me quedo en TRUTH", aseguró el ex presidente estadounidense en diálogo con Fox News. De esta forma, Trump buscó seguir dándole publicidad a la plataforma Truth Social (Verdad Social), la app que él mismo lanzó en febrero pasado y que quiere instalar como una alternativa conservadora a Facebook, Twitter y YouTube.

Por el momento, esta copia de Twitter fomentada por Trump solo está disponible para dispositivos iOS. Pese a que en su inicio se planteó como un espacio de "libertad de expresión", lo cierto es que la gran mayoría de los usuarios tienen una ideología más bien conservadora y cercana a los planteos del ex presidente estadounidense.