Elecciones en Israel 2026: quiénes son los candidatos

Israel celebrará el próximo martes 27 de octubre sus elecciones para renovar los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento. Se trata de los primeros comicios en casi cuatro décadas que se realizan en la fecha prevista y tras un mandato completo, a pesar de que se dan en pleno conflicto de Medio Oriente.

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Quiénes son los candidatos en las elecciones de Israel

El sistema electoral israelí no elige de manera directa al primer ministro, sino que los ciudadanos votan por listas cerradas de partidos y quien logre reunir una coalición de 61 bancas queda a cargo del gobierno. Por eso, los “candidatos” son los líderes de cada lista. Para ingresar al Parlamento, cada fuerza debe superar el 3,25 % de los votos.

Los principales líderes de cada partido son:

Benjamin Netanyahu (Likud)

Es el actual primer ministro y busca la reelección. Volvió al poder a fines de 2022 y llega a los comicios como el primer jefe de gobierno desde Golda Meir en completar un período legislativo entero. Su gestión estuvo marcada por la polémica: el intento de someter al Poder Judicial a mayor control del Legislativo desató protestas masivas en 2023 y, tras el ataque del 7 de octubre, buena parte de la sociedad cuestionó a su gobierno por no haber advertido las señales previas, por prolongar la guerra y por la demora en liberar a los rehenes.

Su partido, el Likud, domina la política israelí desde 2009. Según una encuesta de Kan, el Likud lidera con 24 escaños, frente a 23 de Yashar, mientras que Netanyahu supera a Eisenkot en la consulta sobre quién sería mejor primer ministro, con 41 % contra 34 %.

Gadi Eisenkot (Yashar)

Exjefe del Estado Mayor del Ejército, integró el gabinete de guerra de emergencia de Netanyahu antes de pasar a la oposición. Lidera el partido de centro Yashar y es considerado el principal rival del actual mandatario. Algunas encuestas lo ubicaron por delante del Likud, mientras que otras lo muestran en un virtual empate. Netanyahu lo acusa de querer formar un gobierno de izquierda con apoyo de los partidos árabes.

Gadi Eisenkot es el principal contrincante de Nentanyahu en estas elecciones (Foto: Reuters)

Naftali Bennett y Yair Lapid (Juntos)

Los dos exprimeros ministros anunciaron en abril una lista conjunta llamada Juntos, encabezada por Bennett. Ambos ya habían trabajado en tándem en 2021, cuando integraron la coalición que desplazó a Netanyahu del poder. Lapid, además, encabeza el partido centrista Yesh Atid, la principal fuerza de la oposición. Ambos invitaron a Eisenkot a sumarse, pero la unión no se concretó.

Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich

Son los referentes de la extrema derecha religiosa y socios de Netanyahu en la coalición actual. Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, lidera Otzma Yehudit. Una petición para vetar a su partido fue rechazada por la Comisión Electoral Central.

Los partidos árabes: la lista conjunta encabezada por Abbas

Representan a los ciudadanos palestinos de Israel, que son alrededor de un quinto de la población. La Lista Conjunta reúne a Hadash, Ta’al y Balad, y Raam está encabezado por Mansour Abbas. El 23 de septiembre, la Comisión Electoral había vetado a ambos bloques, pero la Corte Suprema revirtió la decisión y los habilitó a competir. El jefe de Balad, Sami Abu Shehadeh, retiró su candidatura individual. Para el diputado Ofer Cassif, el intento de proscripción fue “otro clavo en el ataúd de lo que queda de democracia”. Pese a ser un bloque pequeño, puede resultar decisivo: fue clave en 2021 para desplazar a Netanyahu y también puede definir si alguno de los dos bandos alcanza la mayoría.

Los demócratas

Es el partido de izquierda surgido en 2024 de la fusión entre el laborismo y Meretz, es encabezado por Yair Golan. Se ubica en la oposición a Netanyahu y, según el propio mandatario, sería parte de una eventual alianza con Eisenkot.