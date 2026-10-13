Elecciones en Israel 2026: cuándo son y qué se vota

Israel tendrá elecciones el próximo martes 27 de octubre, se trata de los primeros comicios en casi cuatro décadas que se realizan en la fecha prevista y tras un mandato legislativo completo, algo que no ocurría desde 1988. Sin embargo, la contienda se desarrolla en medio de la guerra con Hamás, con Irán y el enfrentamiento con Hezbollah.

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Elecciones en Israel 2026: qué se vota en octubre

Israel funciona con una democracia parlamentaria, por lo que en estas elecciones se define el rumbo del país: se votan los 120 escaños para renovar la Knesset, y la mayoría necesaria para gobernar es de 61 bancas. El sistema se basa en la representación proporcional a nivel nacional: los ciudadanos no eligen candidatos individuales, sino listas cerradas presentadas por cada partido. Para acceder al Parlamento, cada fuerza debe superar un umbral mínimo del 3,25 % de los votos.

Las elecciones en Israel serán el próximo 27 de octubre

Una vez realizados los comicios, el presidente —que es designado por el Parlamento para un mandato de 7 años— encomienda la tarea de armar gobierno al dirigente con mejores posibilidades de reunir apoyos. Esa persona debe luego obtener la aprobación de la mayoría simple de los legisladores. Como ningún partido suele alcanzar la mayoría por sí solo, los gobiernos se arman mediante coaliciones, generalmente a cambio de cargos influyentes en el gabinete.

En las elecciones pueden votar los ciudadanos israelíes residentes y también los colonos que viven en territorios no anexados formalmente. La mayoría de los palestinos de Jerusalén Este, que tienen residencia permanente pero rechazan la ciudadanía israelí, no participan.

Quiénes son los candidatos en las elecciones de Israel

Como en Israel no se vota directamente al primer ministro, los “candidatos” son los líderes de las listas que compiten y gobierna quien logre reunir una coalición de 61 bancas. Estos son los principales: