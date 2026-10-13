Elecciones en Israel 2026: cuándo son y qué se vota

Israel tendrá elecciones el próximo martes 27 de octubre, se trata de los primeros comicios en casi cuatro décadas que se realizan en la fecha prevista y tras un mandato legislativo completo, algo que no ocurría desde 1988. Sin embargo, la contienda se desarrolla en medio de la guerra con Hamás, con Irán y el enfrentamiento con Hezbollah.
Elecciones en Israel 2026: qué se vota en octubre
Israel funciona con una democracia parlamentaria, por lo que en estas elecciones se define el rumbo del país: se votan los 120 escaños para renovar la Knesset, y la mayoría necesaria para gobernar es de 61 bancas. El sistema se basa en la representación proporcional a nivel nacional: los ciudadanos no eligen candidatos individuales, sino listas cerradas presentadas por cada partido. Para acceder al Parlamento, cada fuerza debe superar un umbral mínimo del 3,25 % de los votos.
Una vez realizados los comicios, el presidente —que es designado por el Parlamento para un mandato de 7 años— encomienda la tarea de armar gobierno al dirigente con mejores posibilidades de reunir apoyos. Esa persona debe luego obtener la aprobación de la mayoría simple de los legisladores. Como ningún partido suele alcanzar la mayoría por sí solo, los gobiernos se arman mediante coaliciones, generalmente a cambio de cargos influyentes en el gabinete.
En las elecciones pueden votar los ciudadanos israelíes residentes y también los colonos que viven en territorios no anexados formalmente. La mayoría de los palestinos de Jerusalén Este, que tienen residencia permanente pero rechazan la ciudadanía israelí, no participan.
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Quiénes son los candidatos en las elecciones de Israel
Como en Israel no se vota directamente al primer ministro, los “candidatos” son los líderes de las listas que compiten y gobierna quien logre reunir una coalición de 61 bancas. Estos son los principales:
- Benjamin Netanyahu (Likud): actual primer ministro y candidato a la reelección. Llega a los comicios como el primer jefe de gobierno desde Golda Meir en completar un período legislativo entero, aunque su gestión estuvo marcada por la controversia. Regresó al poder a fines de 2022 e intentó someter al Poder Judicial a un mayor control del Legislativo. La iniciativa fracasó, pero desató multitudinarias protestas en 2023. Tras el 7 de octubre, buena parte de la sociedad responsabilizó a su gobierno por no haber advertido los indicios del ataque, y recibió críticas por prolongar la guerra y demorar la liberación de los rehenes. A eso se sumó la distancia con Estados Unidos, que negoció por su cuenta con Irán para poner fin al conflicto. Likud domina la política israelí desde 2009.
- Gadi Eisenkot (Yashar): exjefe del Ejército y crítico de la conducción de la guerra. Varias encuestas lo muestran empatado o por encima del Likud, lo que lo convierte en el principal rival de Netanyahu.
- Naftali Bennett y Yair Lapid (lista “Juntos”): dos exprimeros ministros que se unieron en abril en una lista conjunta, encabezada por Bennett. Lapid lidera además el centrista Yesh Atid, la fuerza que encabezó la oposición.
- Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich: dirigentes de la extrema derecha religiosa y socios de Netanyahu en la coalición actual.
- Partidos árabes (como la Lista Conjunta y Raam): representan a los ciudadanos palestinos de Israel. Es un bloque pequeño pero decisivo: fue clave en 2021 para desplazar a Netanyahu y puede resultar determinante para armar o impedir una mayoría.
- Los Demócratas: partido de izquierda surgido en 2024 de la fusión del laborismo, que había perdido peso, con Meretz.