El Comité Electoral Central de Israel votó este miércoles la descalificación de las principales fuerzas políticas de mayoría árabe para las elecciones legislativas del 27 de octubre, en una decisión que deja en suspenso su participación en los comicios. El organismo prohibió competir a Ra'am, el partido liderado por Mansour Abbas, y a la Lista Conjunta, integrada por Hadash, Ta'al y Balad, además de excluir a los dirigentes Sami Abu Shehadeh y Ofer Cassif. Las decisiones todavía deben ser revisadas por la Corte Suprema de Israel.

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Las medidas fueron adoptadas después de pedidos presentados por el nacionalista Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y por Poder Judío, la fuerza de extrema derecha encabezada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. En el caso de Ra'am y la Lista Conjunta, el Comité Electoral Central votó 18 a 5, con una abstención. La Fiscalía General había considerado que las pruebas presentadas no alcanzaban el exigente umbral legal necesario para justificar la exclusión de las listas.

Los partidos de mayoría árabe representan a una parte significativa de los ciudadanos árabes de Israel y cuentan con presencia en la Knéset, el Parlamento del país. En las últimas elecciones, además, las fuerzas árabes tuvieron un papel relevante en el diseño parlamentario. De acuerdo a un sondeo difundido este miércoles estimó que, si pudieran competir, Ra'am y la Lista Conjunta obtendrían 13 bancas entre ambos.

La disputa por la participación de los partidos árabes

Desde Hadash cuestionaron la decisión y sostuvieron que forma parte de un intento de limitar la participación electoral de los ciudadanos árabes. Mansour Abbas, líder de Ra'am, afirmó después de la descalificación que Netanyahu entiende que impedir la participación de su partido es una forma de evitar la conformación de un eventual gobierno alternativo. Se trata de una interpretación política planteada por Abbas, mientras que los pedidos de exclusión fueron fundamentados por sus impulsores en disposiciones de la legislación electoral israelí.

El marco legal establece que pueden ser excluidos partidos o candidatos que, entre otros supuestos, apoyen la lucha armada contra Israel o nieguen su carácter de Estado judío y democrático. En el caso de Ofer Cassif, legislador judío de Hadash, el Comité votó 19 a 5 para impedir su candidatura, mientras que Sami Abu Shehadeh, dirigente de Balad, fue descalificado por una votación de 30 a 4.

Ya se sabe que las fuerzas afectadas presentarán apelaciones ante la Corte Suprema, que deberá determinar si las exclusiones cumplen con los requisitos establecidos por la legislación israelí. Por su parte, el máximo tribunal ya anuló descalificaciones similares en elecciones anteriores y la normativa establece un umbral elevado para impedir que una fuerza política o un candidato participe de los comicios.