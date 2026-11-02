Elecciones en Estados Unidos 2026: qué se vota y todo lo que hay que saber

Estados Unidos celebra las elecciones de medio término (midterms en inglés) este martes 3 de noviembre. El resultado es clave para la gestión del presidente Donald Trump, ya que funciona como un referéndum sobre el rumbo de la Casa Blanca.

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Elecciones en Estados Unidos: qué se vota este martes

Los ciudadanos estadounidenses deberán elegir la renovación del Congreso. En concreto, se vota:

Renovación de toda Cámara de Representantes: son 435 escaños por un mandato de dos años en la Cámara Baja.

Senado de los Estados Unidos: se renuevan 35 de las 100 bancas, para un mandato de seis años.

Gobernaciones estatales: 36 estados y 3 territorios votan a sus nuevas autoridades.

Legislaturas y plebiscitos locales, fiscales, sheriffes, representantes de juntas escolares, entre otros múltiples cargos locales.

Las elecciones de medio término, como su nombre lo indica, se realizan cada dos años en medio de la gestión del presidente en el mando. Para Trump serán claves, porque definen qué partido político tiene mayor presencia y control en el Congreso. Actualmente, el oficialismo repúblicano cuenta con mayoría en ambas cámaras, pero la situación podría cambiar tras el martes.

Midterms 2026: cómo se vota en las elecciones de medio término de EE.UU

La jornada electoral es el martes 3 de noviembre, pero gran parte de los estadounidenses ya emitió su voto porque en la mayoría de los estados se puede sufragar de manera anticipada, ya sea por correo o de forma presencial en los centros habilitados.

Según el seguimiento de NBC News, hasta el 29 de octubre se contaron más de 41,8 millones de votos anticipados en todo el país. De ese total, unos 19,5 millones llegaron por correo, incluso el del papa León XIV, mientras que alrededor de 22,3 millones se emitieron en persona. Los datos de registros estatales y estimaciones de la consultora TargetSmart, el panel indica que el 47% de esos votantes son demócratas, el 35% republicanos y el 18% pertenece a otras categorías.

Ya se emitieron más de 41,8 millones de votos anticipados en todo Estados Unidos

La forma en la que se puede emitir el voto varía según el territorio: