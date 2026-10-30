El papa León XIV votó por correo en las legislativas de Estados Unidos

El papa León XIV votó por correo en las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre. El Vaticano confirmó que el Sumo Pontífice envió su sufragio desde Roma para participar de los comicios, en un hecho inédito en la historia del papado que abrió un debate sobre la neutralidad política del jefe de la Iglesia Católica.

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La decisión fue adelantada por el diario estadounidense Chicago Sun-Times y confirmada este viernes por la oficina de prensa de la Santa Sede. En un comunicado, el Vaticano explicó que "Robert Prevost ejerció su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo" y que, en línea con esa práctica, remitió su voto por correo a Chicago.

"El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", agregó el comunicado. La oficina de prensa también recordó que León XIV ejerció su derecho al sufragio en Perú, país donde obtuvo la nacionalidad después de vivir durante dos décadas como misionero y obispo de Chiclayo.

Un hecho inédito que abrió el debate sobre la neutralidad del Papa

Según explicaron varios analistas, la participación electoral de León XIV representa una novedad en la historia reciente de la Iglesia Católica. No existen registros conocidos de que sus antecesores Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco hayan participado en elecciones de sus respectivos países de origen durante sus pontificados.

Christopher Hale, autor del blog católico Cartas de Leo y exintegrante de la campaña de Barack Obama y Joe Biden, defendió la decisión del pontífice y sostuvo que responde a las enseñanzas de la Iglesia sobre la responsabilidad ciudadana.

"León XIV actúa como un sacerdote y obispo que se toma en serio la enseñanza de la Iglesia sobre la ciudadanía. La Iglesia nos enseña que estamos moralmente obligados a votar", escribió en su cuenta de X.

En una posición diferente, Massimo Faggioli, profesor de Historia del Cristianismo en la Universidad de Villanova, cuestionó la exposición política que puede generar la decisión. "Ya ha empezado el juego de: 'en las elecciones de mitad de mandato, el papa votó por mi partido', 'no, el Papa votó por el otro partido'", advirtió. Para el académico, se trata de una discusión previsible que podría haberse evitado.

Según los registros consultados por el Chicago Sun-Times, el Papa solicitó votar por correo desde el Vaticano el 3 de octubre. Está inscripto en el padrón electoral de Illinois y tiene registrado su domicilio en New Lenox, donde vive uno de sus hermanos.

Los antecedentes electorales muestran que participó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, además de las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También votó en las primarias demócratas de 2008 y 2010. En Illinois no existe una obligación de registrarse con una afiliación partidaria fija para participar de las internas.

Las diferencias de León XIV con Donald Trump

La decisión del Papa también adquiere relevancia además por sus recientes enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos protagonizaron fuertes diferencias por las políticas migratorias de la Casa Blanca y la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

León XIV cuestionó públicamente la guerra y sostuvo que nadie puede impedirle seguir pronunciándose contra el conflicto. Trump, por su parte, acusó al pontífice de poner en peligro a católicos y otras personas por sus posiciones sobre Irán y el programa nuclear de Teherán.

En las legislativas del 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán, entre otros cargos, al sucesor del senador demócrata Dick Durbin, representantes en el Congreso y autoridades de Illinois. También habrá elecciones judiciales y para distintos cargos del condado de Will, en las afueras de Chicago.