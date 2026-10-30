Una consultora privada reveló que el Gobierno de Donald Trump podría sufrir una dura derrota en las elecciones legislativas del próximo martes en Estados Unidos a manos de los demócratas, que conseguirían la mayoría más importante en la Cámara de Representantes desde 2009.

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A cuatro días de los comicios de medio término, la encuestadora The Cook Political Report realizó un estudio para abordar qué pasará entre republicanos y demócratas. Según los resultados obtenidos, el Partido Demócrata obtendría entre 227 y 240 escaños a su favor, suficientes para alcanzar la mayoría en la Cámara.

Si bien los demócratas no alcanzarían las 257 bancas que tuvieron tras la elección del presidente Barack Obama en 2009, sí podrían alcanzar la mayor representación en el Parlamento desde aquel momento.

En paralelo, el estudio señaló que la gestión de Donald Trump tiene un nivel de aprobación que está por debajo de lo esperado incluso en distritos históricamente acaparados por los republicanos y donde el Presidente obtuvo gran mayoría de los votos.

Se trata del segundo informe de esta misma consultora que proyecta una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en línea con la tendencia que reflejan la mayoría de las encuestas difundidas durante la recta final de la campaña.

Por su lado, la recopiladora de encuestadas Decision Desk HQ señaló que los demócratas cuentan con un 80% de probabilidades de recuperar el control de la Cámara Baja, tres puntos porcentuales más que hace una semana. En tanto, sus posibilidades de quedarse con la mayoría en el Senado se ubican en el 60%, cuatro puntos por encima de la medición anterior.

Trump retomará dos eventos tras cancelarlos

Después de haberse suspendido este jueves su asistencia a dos encuentros previstos para el fin de semana en Iowa y Kansas, una fuente cercana a Trump confirmó a EFE que los retomará.

Tras la abrupta cancelación, ahora Trump dice que "adora a sus seguidores" y que realizará "cerca de 20 mítines telefónicos" además de los encuentros consecutivos en Kansas e Iowa, dos estados de tradición republicana en los que las encuestas apuntan a una cierta ventaja demócrata.

"Los mítines se reprogramaron por motivos de calendario para dar cabida a casi 20 mítines virtuales adicionales que se añadieron recientemente a la agenda del Presidente", argumentaron desde su entorno.

Esta repentina confirmación se da mientras cada vez más sondeos dan por hecha la victoria demócrata en el Parlamento, lo que puede leerse como el motivo para que Trump utilice todo lo que resta de la campaña.

Fue la suspensión de los eventos lo que motivó a parte de la prensa a preguntar si se debía a un cansancio físico de Trump, quien respondió con insultos a un periodista de la agencia Reuters. "Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", contestó Trump en una conferencia de prensa.