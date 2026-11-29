Las elecciones generales de España de este 29 de noviembre abren un escenario disputado y sin un ganador claro, según las encuestas publicadas tras el cierre de la votación (aún se sigue votando en las Islas Canarias). Las proyecciones son contrapuestas respecto a la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados (350 escaños): Sigma Dos para RTVE y FORTA —ubica primero al Partido Popular (PP)— y SW Demoscopia para La Séptima —sitúa al PSOE como fuerza más votada—..

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¿Qué proyecta el sondeo de Sigma Dos para RTVE y FORTA?

El estudio demoscópico de Sigma Dos coloca al PP como primera fuerza con el 32,2% de los votos y una horquilla de 129 a 134 escaños, por delante del PSOE, que quedaría segundo con el 28,8% y entre 119 y 124 diputados, mientras Vox se ubicaría tercero con el 16,2% y entre 44 y 48 bancas. En comparación con los comicios de 2023, el PP perdería entre tres y ocho diputados, el PSOE oscilaría entre perder hasta dos o sumar hasta tres y Vox crecería entre 11 y 15 escaños.

En el reparto territorial del mismo sondeo, el PP encabezaría el voto en 13 de las 17 comunidades autónomas —además de Ceuta y Melilla—, con triunfos destacados en Andalucía (34,3%, 23–27 escaños), Madrid (39,4%, 16–17), Castilla y León (41,5%, 15–18) y Galicia (45,0%, 13–14). El PSOE lideraría en Canarias (31,4%, 6), Cataluña (30,4%, 16–18) y Navarra (29,7%, 2), mientras que EH Bildu se impondría en el País Vasco (29,9%, 5–7) y en Asturias, Baleares y La Rioja el PP encabezaría en votos, pero empataría en diputados con los socialistas.

Entre las fuerzas menores, el sondeo de Sigma Dos asigna a Frente Amplio entre 10 y 11 escaños, a ERC entre nueve y 10, a EH Bildu entre siete y ocho y a Junts y Adelante Andalucía entre cuatro y cinco cada uno. Compromís–FV alcanzaría cuatro bancas, el PNV entre dos y tres, UPN-PP y BNG dos cada uno, y Primero Canarias-Coalición Canaria y Unidad del Pueblo Canario uno cada una, mientras Podemos (0,7%) quedaría sin representación.

¿Por qué el sondeo de SW Demoscopia contradice al resto de las mediciones?

A diferencia de la mayoría de las encuestas previas, el estudio de SW Demoscopia para La Séptima ubica al PSOE como primera fuerza con el 33% de los votos y entre 132 y 138 diputados, superando al PP (incluida UPN), que pasaría al segundo lugar con el 30,2% y entre 121 y 127 escaños, y a Vox, tercero con el 15,3% y entre 41 y 55 bancas.

La principal conclusión del sondeo de La Séptima es que la suma de las derechas no alcanzaría la mayoría absoluta (176 diputados): el bloque PP–Vox reúne 171 escaños en el reparto central —con una mediana de 172 y una horquilla de 166 a 177 en simulaciones de error muestral—. El estudio también proyecta entre nueve y 12 escaños para Frente Amplio (7%), entre nueve y 10 para ERC (2,6%), entre seis y siete para EH Bildu (1,4%), entre tres y cinco para Junts (1,2%) y entre tres y cuatro para Adelante Andalucía (1,7%), por encima del PNV (0,7% y dos a tres diputados).

¿Qué define la gobernabilidad tras el cierre de urnas?

Más allá de qué bloque quede en primer lugar en votos o escaños, la formación de gobierno en España depende de la aritmética parlamentaria y del peso de los partidos territoriales y minoritarios en el Congreso de los Diputados, en una jornada en la que el escrutinio avanza tras los comicios de este 29-N.