Elecciones en España: el gobierno de Sánchez apela a poner freno a la derecha y se juega la continuidad

En una jornada clave, más de 37 millones de personas asistirán a las urnas para elegir a las y los representantes del Congreso, que determinarán la conformación del proximo Ejecutivo. La disputa entre el PSOE, Sumar y la alianza entre el conservador Partido Popular y la extrema derecha Vox.

España se juega este domingo una votación clave: más de 37 millones de personas asistirán a las urnas para votar en las elecciones generales y elegir al Congreso que investirá al Gobierno de los próximos cuatro años. Aunque son cuatro les candidates y los espacios, dos son los proyectos en disputa. Las opciones son: mantener el Gobierno progresista de Pedro Sánchez (PSOE) o a la izquierda encarnada en Sumar o se elije una iniciativa sentada en las antípodas: al conservador Partido Popular (PP) aliado con la extrema derecha representada en Vox, un sector fuera del gobierno desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, en 1975.

En mayo pasado, el resultado de los comicios regionales y municipales tomaron por sorpresa al Gobierno de Sánchez: el conservador PP le arrebató al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al menos, seis de los diez gobiernos regionales. Vox, avanzó en varias zonas y logró pujar alianzas con el PP. Entonces, en un giro audaz, Sánchez hizo un llamado urgente y adelantó seis meses los comicios. Qué se vota, cómo se elije y qué necesita cada espacio para llegar (o mantenerse) en el Ejecutivo.

"He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer", dijo Sánchez, el 29 de mayo, al pie del Palacio de la Moncloa. “Aunque las votaciones fueron municipales y autonómicas, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Asumo en primera persona los resultados. Creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular".

Los ganadores de aquella jornada fueron el PP liderado por Alberto Núñez Feijoo; que le arrebató el Gobierno seis de las ocho grandes capitales del país: Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Además, en esos comicios hubo un claro avance de Vox, con su líder Santiago Abascal. Ambas fuerzas con la intención de empujar al Ejecutivo al vacío, se aliaron en aquellas regiones o municipios en donde no les daban los números, una estrategia que sostienen desde 2019. Feijoó y Abascal son dos de los candidatos al Ejecutivo una vez que se sepan los escaños conseguidos.

El movimiento de Sánchez, sin embargo, no lo sacó de la carrera. Por el contrario, el presidente del Gobierno español se lanzó al frente del PSOE así mantenerse por cuatro años más. ¿Su estrategia? Apostar a más: ampliar jubilaciones, ofrecer más facilidades a jóvenes para estudiar, para alquilar, ampliar la agenda del cambio climático y los derechos para mujeres y LGBTI+, que la derecha ya comenzó a censurar.

En el camino, también, se conformó la alianza Sumar, cuya cabeza es la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que también aspira a conseguir el Ejecutivo. La alianza está conformada por más de 15 partidos que incluyen a Alianza Verde, Izquierda Unida y Unidas Podemos, entre otros.

"La campaña ha sido muy fructífera para el PSOE y para Sumar. Especialmente para el primero que parece haber sabido vender su gestión y capitalizar la entrada de la extrema derecha en los gobiernos con Vox", señaló ante El Destape, la politóloga y directora del Grupo de Estudios en Sociedad y Política de la Universodad Complutense de Madrid, Almudena Cabezas. Para ella, "menos claras son las subidas de Sumar que, aunque ha ido mejorando el perfil, tiene un electorado complicado por las tensiones en las listas respecto a Podemos y por que ha hecho una campaña más errática".

Por otro lado, a su entender, el PP "ha hecho una campaña que inició con altos vuelos por las expectativas de las encuestas y el éxito en las municipales y autonómicas". En su estrategia, en tanto, indicó que usó "el fantasma de ETA (N de R: la organización vasca nacionalista declarada terrosita), pero se le ha acabado atragantando. Además, el candidato es flojo y han dado bandazos siendo ya, a media campaña, incapaz de colocar sus marcos".

Las elecciones en el sistema parlamentario

España es una de las diez monarquías parlamentarias vigentes en Europa y el Ejecutivo se vota por la composición del Parlamento (las Cortes Generales) de 350 miembros, que este domingo se renovarán en su totalidad. Quien reúna la mayoría absoluta, 176 escaños, se queda con el Gobierno, aunque también juegan las abstenciones.

Si bien hay algunos sondeos que dan cuenta de un avance del PSOE, e incluso el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a los socialistas al frente por 1,4% al PP, el mismo estudio -según reportó Télam- señala que en la suma general, en la cuenta provincia por provincia, la coalición de derecha y extrema derecha podría sumar 173 bancas (135 del PP y 38 de Vox), apenas tres por debajo de la mayoría absoluta, con lo que necesitarían al menos tres abstenciones para llegar a La Moncloa, sede del Ejecutivo.

En ese aspecto, Cabezas, señaló la necesidad de crear alianzas y gobiernos de coalición -como dijo Pilar Cancela Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en esta entrevista-. ¿Por qué? "Porque no se prevén mayorías absolutas en ninguno de los casos", indicó la analista, para lo cual, por ejemplo, el PP necesitará de Vox "y presumiblemente a partidos nacionalistas de derechas como Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Coalición Cañaría (CC)".

La coalición de Gobierno llegaría, según el promedio de las proyecciones de este sondeo, a 146 escaños, 110 del PSOE y 36 de la alianza de izquierda Sumar, que disputa voto a voto con Vox el estratégico tercer lugar.

En tanto, tampoco se descarta la posibilidad de un bloqueo, si no hubiera mayoría viable ni en la derecha ni en la izquierda, lo que abocaría al país a nuevas elecciones, un escenario de inestabilidad que ya vivió en 2015 y en 2019, cuando hubo que repetir los comicios.

Los términos y condiciones de Vox par aliarse con el PP

Para aliarse en un presunto Gobierno nacional, Vox pide la vicepresidencia, "es sabido", indicó Cabezas. Pero no sólo eso. La agenda que ocupa es derogar las ley trans, de aborto y de memoria democrática. Exige, además, a nivel regional y municipal vicepresidencias y concejalías o conserjerias de cultura o educación, la instauración del Pin Parental en educación -prohibir que les estudiantes participen de actividades no incluidas en el programa- y cambiar las leyes de violencia locales como con mis hijos no te metas.

Al momento, enumeró Cabezas, Vox gobierna con el PP en Andalucía desde 2019; daba su apoyo al PP en Madrid -sin entrar en el gobierno- y dio el gobierno en Murcia en 2021, "ahora tumbado". El año pasado entró con la vicepresidencia en la Comunidad de Castilla y León; y acaba de formar gobierno en la Comunitat Valenciana (vicepresidencia), Extremadura (Consejeria de Gestión Forestal y Mundo rural), y en la Xunta Aragonesa (vicepresidencia). Y, por último, en el gobierno Balear: en este caso específico, se abstienen para dejar gobernar al PP, pero el acuerdo conlleva derogar la ley trans y la ley de memoria democrática.

En espacios municipales en capitales de provincia como Toledo, Guadalajara, Ciudad Real (CR) y Talavera de la Reina, tiene la alcaldía el PP con el apoyo de Vox tras los pactos 28 de mayo; a cambio de "fulminar" las concejalías de Igualdad en CR y Talavera. En las demás, entran con concejales.

¿Quiénes votan?

Según el Instituto Nacional de Estadística, en estos comicios podrán votar 37.466.432 electores; 35.141.122 residen en España y 2.325.310, en el extranjero.

Pueden votar todos los españoles mayores de edad inscriptos en el censo electoral, tanto residentes en España como en el extranjero. La jornada comenzará a las 9 de este domingo y terminará a las 20. Si quedasen en el local electoral, o en su acceso, personas que todavía no hubiesen votado, podrán votar.

Hasta ahora, unas 2,6 millones de personas decidieron votar por correo, una cifra sin precedentes, lo que para las encuestadoras es una señal de que la participación puede ser alta, precisó Télam. A la espera de los datos definitivos, Correos informó que estas cifras representan ya las más altas registradas en la historia de la democracia.