Elecciones en Ecuador: Noboa denunció irregularidades, pero la OEA las negó

Desde que empezaron a conocerse los resultados de las elecciones el domingo pasado hasta ahora, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, guardó silencio. No saludó a su principal contrincante Luisa González, de Revolución Ciudadana, ni dio un mensaje a la población que asistió masivamente a las urnas. Así fue hasta la mañana de este martes, cuando asistió a Radio Centro para dar una entrevista. Cuando le consultaron por qué, el mandatario fue directo al hueso: "Han habido muchísimas irregularidades, había cosas que no cuadraban, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA (Organización de Estados Americanos)", dijo. Al cabo de unas horas, el organismo rechazó la denuncia.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizados hasta las 16.50 (hora Ecuador) de este martes, Noboa alcanzó un 44,15% de los votos y González un 43,95%, en función del 96,46% de las actas escrutadas, por lo que deberán medirse nuevamente en un balotaje el 13 de abril.

Sin embargo, para el mandatario hubo "irregularidades" y más: "En ciertas provincias votantes han recibido amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa", dijo dando a entender que las organizaciones criminales están vinculadas a Revolución Ciudadana. "Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción; y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos", dijo e incluso evitó responder si reconoce o no los resultados, sino que se limitó a agradecer el apoyo de la ciudanía a su candidatura.

"Hace y deshace con las leyes" y "convirtió al estado de derecho en una dictadura", denunció, por otro lado, González esta mañana en una entrevista a RT. Para el caso, puso como ejemplo, lo que sucedió con el cargo de la vicepresidencia, que fue ocupado por tres personas en una semana debido al enfrentamiento que Noboa mantiene con Verónica Abad, una decisión que el mandatario tomó vía decreto aunque eso no está permitido. "Es decir, es ilegal, estamos viviendo una dictadura, no hay Estado de derecho, y el señor Noboa hace y deshace con las leyes y la Constitución", declaró.

También criticó a Noboa por su política exterior: "Tenemos un presidente que se pelea con la comunidad internacional, que habla mal de los demás presidentes latinoamericanos, y eso ha hecho que el Ecuador esté aislado y sienta el repudio de los países latinoamericanos", lamentó la representante correísta.

El comunicado de la OEA

Tras los dichos de Noboa y el manto de dudas que colocó sobre el escrutinio, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador publicó un comunicado en el que rechazó esos dichos: "Los resultados presentados por el CNE coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la Misión, manteniéndose dentro del margen de error. En este sentido, los resultados reflejan que habrá segunda vuelta", manifestaron.

Además, marcaron que los resultados oficiales "son aquellos emitidos por el CNE, ya que las Misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones". También, aclararon que "no identificaron ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección" e invitaron a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes, si fuera necesario.

Además de las elecciones presidenciales, se eligieron también las y los integrantes de la Asamblea Nacional, en donde el partido de Noboa se convirtió en el partido más votado aunque requerirá de alianzas para formar una mayoría.

Con información de EuropaPress.