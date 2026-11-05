El desgaste del poder y la victoria demócrata en las elecciones de 2026

Una reflexión inicial que nos deja esta elección es que ser oficialismo ya no porta el capital político de antaño.

Si bien se anticipaba una victoria demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, los escenarios más entusiastas auguraban un Congreso dividido: la Cámara de Representantes para los demócratas y un Senado en el que los republicanos mantendrían la paridad, con el Vicepresidente rompiendo el empate en las votaciones.

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Ola azul en las urnas: el giro inesperado que reconfiguró el poder en Washington

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Pero el martes por la noche sorprendió. Escaños y gobernaciones clave que parecían victorias utópicas empezaron a pintarse de azul. Si bien todavía falta contabilizar un importante número de votos por correo, la votación anticipada y la del día de la elección nos dejaron

Un Senado controlado por los demócratas, con una mayoría de 54/44. Los republicanos perdieron al menos 7 escaños de los estados de Texas, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas y Maine, con Alaska y Mississippi aún por definir.

La Cámara Baja con nueva mayoría: 240/147 a favor de los demócratas. Según NBC News, con los escaños que faltan por definir, el partido obtendría al menos 258 escaños, cuando 218 son necesarios para la mayoría. Los republicanos perdieron al menos 35 escaños y los demócratas se quedan con su mayor mayoría desde 1993. Por primera vez en la historia, más de 100 mujeres demócratas ocuparán una banca en la Cámara de Representantes.

Los republicanos también perdieron cinco gobernaciones, dejando el equilibrio de poder en 28/20, a la espera de la definición en los dos estados restantes.

El fin del "cheque en blanco": la tolerancia cero que castigó al oficialismo

Una reflexión inicial que nos deja esta elección es que ser oficialismo (el incumbent, el candidato en ejercicio del cargo) ya no porta el capital político de antaño. Los tiempos del electorado se han acortado y el periodo de “tolerancia” apenas supera los primeros 6 meses de gobierno.

Esta elección también reveló que el espectro político norteamericano continúa desplazándose hacia la derecha. La elección también confirmó que el espectro político estadounidense continúa desplazado hacia la derecha. El ascenso de figuras como James Talarico en Texas ilustra cómo incluso sectores considerados progresistas articulan sus propuestas a partir de valores religiosos, fortalecimiento fronterizo y una identidad política moderada. Como otros ganadores de este ciclo, Talarico enfatizó representar a sus votantes antes que a la estructura partidaria, reflejando una creciente crisis de representatividad dentro del Partido Demócrata.

¿Cómo afectaron la figura de Trump y la economía en los resultados de la elección?

Y esta ha sido una de las principales diferencias con los candidatos del oficialismo. Trump no solo participó activamente de la campaña electoral, sino que pidió a su base que se imaginaran que era él quien estaba en la boleta, algo que probablemente les haya jugado en contra.

Esto responde a una realidad tan cruda como simple: los primeros dos años del segundo mandato de Trump fueron malos. Las principales preocupaciones del electorado —la economía, el alto costo de vida, la inflación y el modelo económico basado en data centers y puestos de trabajo diezmados por el modelo económico de la IA— fueron desestimadas por los republicanos, mientras sus contrapartes priorizaron un discurso de asequibilidad, creación de puestos de trabajo, equidad y volver a poner en primer plano el estado de bienestar en un contexto de violento ajuste fiscal.

¿Qué desafíos enfrentan el Partido Demócrata y el Republicano de cara a 2028?

Para finalizar, sí, es demasiado pronto para hacer proyecciones o intentos de vaticinio pensando en 2028. Hace tan solo 2 años, en el ciclo electoral anterior, Trump se hizo con una victoria contundente, que le dejó una mayoría en ambas cámaras. La sensación era que el trumpismo había vuelto para quedarse y que Trump era un presidente intocable, que además tenía controlada la Corte Suprema. Nadie en 2024 anticipó este 2026. Y si algo debe enseñarnos el escenario actual es que hacer pronósticos a dos años es contraproducente.

Como advertencia, podemos afirmar que los electores están castigando al oficialismo de turno. Y esta elección nos deja un escenario dividido: un partido en control del poder ejecutivo y otro del legislativo. La capacidad de accionar de ambos en los próximos dos años, el poder y voluntad de negociación, quién cederá ante quién, cómo Trump utilizará su poder de veto y en qué resultarán las posibles investigaciones que inicie la Cámara a diferentes funcionarios de la Administración serán los que determinen el escenario de las próximas elecciones, cuyas primarias para las presidenciales y legislativas comenzarán en poco más de un año.

Congreso dividido y fuego interno: el dilema de reorganizar a dos partidos fracturados

Considerando que probablemente Trump aprenda poco de esta elección, el desafío lo tienen las estructuras partidarias. El Partido Republicano, dividido por el trumpismo, deberá reagruparse y decidir si quiere seguir apostando a un trumpismo sin Trump o hacer lugar a los republicanos moderados que parecen haber perdido voz y voto en las decisiones del establishment. Y los demócratas tienen un desafío similar. A pesar de las victorias, su establishment no va a hacer lugar fácilmente a los demócratas socialistas, quienes deberán luchar no solo por posicionar un candidato viable en las primarias, sino por sus temas de agenda para convertirlos en la plataforma del futuro candidato a la presidencia de Estados Unidos.