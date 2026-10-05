Elecciones en Brasil 2026: quién ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

La primera vuelta electoral en Brasil, para definir quién ocupará la Presidencia, determinó un escenario altamente competitivo entre las principales fuerzas políticas del país. En la jornada democrática que tuvo lugar el domingo 4 de octubre de 2026, los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta son Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, luego de situarse al frente de la contienda ciudadana. El proceso electoral transcurrió con una intensa participación en los distintos estados brasileños y en el exterior, reflejando visiones contrapuestas sobre el rumbo económico y social de la nación sudamericana.

{{{htmlAmp}}}

En Argentina, el ganador fue Luiz Inácio Lula da Silva, quien estará en la segunda vuelta, programada para el domingo 25 de octubre de 2026.

Elecciones en Brasil y los votos en Argentina

Entre los brasileños que votaron en Argentina (en la Embajada de Brasil, en Buenos Aires, y en sus consulados en Mendoza y en Córdoba), Lula da Silva se impuso ampliamente con un 64,58% (3.738 votos), frente a Flávio Bolsonaro que obtuvo un 29,68% (1.718 votos). Sin embargo, este resultado diferió del escrutinio general , donde Bolsonaro obtuvo el primer lugar.

que votaron en (en la Embajada de Brasil, en Buenos Aires, y en sus consulados en Mendoza y en Córdoba), se impuso ampliamente con un (3.738 votos), frente a que obtuvo un (1.718 votos). Sin embargo, este resultado diferió del , donde Bolsonaro obtuvo el primer lugar. El Tribunal Superior Electoral anunció los resultados con el 99% de los votos escrutados, en el que Bolsonaro del Partido Liberal alcanzó 56.104.268 de votos, lo que equivale al 47,03% de los votos válidos, y Lula da Silva del Partido de los Trabajadores obtuvo 53.876.617 de votos, lo que corresponde al 45,16 % .

los resultados con el 99% de los votos escrutados, en el que del Partido Liberal alcanzó 56.104.268 de votos, lo que equivale al de los votos válidos, y del Partido de los Trabajadores obtuvo 53.876.617 de votos, lo que corresponde al . De acuerdo con la normativa electoral en Brasil, el balotaje está programado por la justicia electoral para definir la presidencia entre los dos candidatos más votados.

Elecciones presidenciales de Brasil 2026. (Crédito de foto: AFP)

Balotaje en Brasil 2026: Lula y Flávio Bolsonaro se medirán el domingo 25 de octubre

En esta etapa decisiva se enfrentan dos modelos ideológicos y proyectos de país para Brasil:

Lula: representa al frente progresista y al espacio tradicional de los trabajadores, enfocado en el fortalecimiento de las políticas públicas de inclusión social, la presencia estatal en sectores estratégicos y el multilateralismo internacional.

representa al frente progresista y al espacio tradicional de los trabajadores, enfocado en el fortalecimiento de las políticas públicas de inclusión social, la presencia estatal en sectores estratégicos y el multilateralismo internacional. Flávio Bolsonaro: encabeza la corriente del conservadurismo liberal (asociada al bolsonarismo), cuyo programa prioriza la libertad económica, el libre mercado, el alineamiento internacional conservador y la agenda de valores tradicionales.

Lula y Flávio Bolsonaro

Diversidad de partidos en la primera vuelta en Brasil

En este primer turno presidencial compitieron un total de 12 agrupaciones y partidos políticos, representando una amplia gama del espectro ideológico nacional. Entre las fuerzas participantes figuraron el Partido Liberal (PL), el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Social Democrático (PSD), Avante, el Partido Novo, el Partido Missão, entre otros. Esta pluralidad partidaria evidencia el dinamismo de la representación política brasileña en el Congreso y las distintas instancias ejecutivas.