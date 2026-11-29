El partido Yashar, encabezado por Gadi Eisenkot, resolvió no continuar las conversaciones con el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu tras el cierre de la ronda de negociaciones de este domingo y avanzará en la formación de gobierno con los partidos de su bloque, aunque dejó abierta la posibilidad de que el Likud se sume más adelante, según fuentes vinculadas a las tratativas citadas por el medio israelí Haaretz.

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¿Por qué se frenaron las negociaciones entre Yashar y el Likud?

El corte de las charlas respondió a fuertes discrepancias con el Likud. Aun así, Eisenkot le transmitió a Netanyahu que el espacio podría integrarse a su gobierno una vez que el Ejecutivo quede constituido.

Las diferencias expuestas en torno a las conversaciones incluyeron los siguientes puntos:

El conflicto con Irán y la rotación: según fuentes cercanas a Eisenkot, Netanyahu reclamó seguir en el cargo para "resolver" el conflicto con Irán —un proceso que estimó en algunas semanas— y luego su entorno planteó un esquema de rotación anual como primeros ministros, pero con Netanyahu en primer lugar.

Dudas sobre los plazos y el rol de Ben-Gvir: una fuente del Likud señaló a Haaretz que Netanyahu buscaba postergar por tiempo indeterminado el inicio del turno de Eisenkot bajo argumentos de seguridad, mientras que desde Yashar indicaron que el Likud exigió sumar a la coalición al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y no respondió a una propuesta detallada enviada una semana atrás.

Movimientos para armar coalición y la condición por el reclutamiento ultraortodoxo

Tras hacerse pública la interrupción del diálogo con el Likud, Eisenkot mantuvo una reunión con el diputado Naftali Bennett, líder del partido Juntos, para empujar un pacto de coalición luego de que los equipos negociadores reportaran avances relevantes. Desde el entorno de Bennett sostuvieron que el ex primer ministro mantiene su condición de acordar un borrador legislativo sobre el reclutamiento militar de judíos ultraortodoxos antes de firmar el acuerdo de coalición.

En paralelo, el dirigente demócrata Yair Golan difundió un comunicado en el que pidió a Eisenkot conformar "un verdadero gobierno de cambio, sin los responsables del fracaso del 7 de octubre".

Alerta legislativa antes de la próxima semana

Durante la mañana del domingo, Netanyahu y Eisenkot conversaron durante dos horas en la sede militar de Kirya, en Tel Aviv, tras una oferta previa de Netanyahu para que Eisenkot encabezara el primer tramo de una rotación. El encuentro arrancó con una exposición sobre seguridad a cargo del primer ministro y continuó con las negociaciones, con la participación de Ron Dermer, exministro de Asuntos Estratégicos y hombre cercano a Netanyahu, quien también encabeza las conversaciones del Likud con el espacio de Bennett.

Además, el presidente de la facción Yashar, el diputado Roy Folkman, envió una carta a los jefes de bloque del espacio de Eisenkot para pedir que ningún legislador ausente ni viaje al exterior antes del próximo lunes, ante la sesión del pleno de la Knesset. "Estamos haciendo preparativos especiales para la próxima semana", advirtió Folkman, en una jornada en la que también se registraron contactos con Avigdor Lieberman, líder de Yisrael Beiteinu, en un hotel de Herzliya, y reuniones entre delegados de Yashar y del partido de Bennett mientras transcurría el encuentro en Tel Aviv.