Netanyahu y el arte de sobrevivir: la oposición negocia a contrarreloj y el aun primer ministro lucha por mantenerse con más guerra

Desde la muerte de su hermano “Yoni” en Uganda en 1976, Benjamin Netanyahu sólo ascendió en los estamentos del poder en Israel y en Estados Unidos, y aun cuando fue corrido momentáneamente, siguió concentrando resortes clave. Y si bien las últimas elecciones del 27 de octubre podrían ser su primera gran caída en desgracia, ese mismo camino de cinco décadas es el que recuerda que supo reinventarse una y otra vez en esta historia tejida por la supervivencia.

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Mientras el opositor exjefe del Ejército Gadi Eisenkot fue llamado por el presidente Isaac Herzog para que sea el primero en tener la chance para intentar formar Gobierno, ‘Bibi’ Netanyahu espera pero no de forma paciente ya que sigue intentando que Estados Unidos retome la guerra con Irán.

Según tres fuentes en tema y citadas por el portal Axios, el director del servicio de inteligencia israelí Mossad se encontraba en Washington el viernes para mantener conversaciones con altos funcionarios de la administración Trump sobre la guerra en Irán. La visita de Roman Gofman, uno de los confidentes más cercanos de Netanyahu, no es nada casual ya que se produce justo cuando el aún primer ministro israelí presiona a Donald Trump para que vuelva a preparar a sus militares en el tablero de Medio Oriente. Esto, desde el cálculo del líder hebreo, le permitiría una vez más patear el tablero electoral y seguir siendo el primer ministro en funciones. Su vida es un constante ganar tiempo.

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Hubo elecciones, hay parlamento pero no se forma Gobierno

Los parlamentarios electos el mes pasado asumieron sus posiciones en la Knesset el martes, pero aún no hay un nuevo gobierno. Tras la convocatoria a las urnas, Netanyahu fue despojado de su mayoría parlamentaria, pero sus principales rivales tampoco tienen el camino allanado hacia el poder. Eisenkot, titular del bloque del cambio, sigue tironeado entre partidos árabes y ultraortodoxos ya que necesita a alguno de ellos para llegar a los 61 escaños -para que lo apoyen o se abstengan de votar en su contra- cuando quiera formar gobierno.

Para sumarse a su coalición, él exige cuatro condiciones: reconocer a Israel como un Estado judío y democrático; apoyar y respetar los valores y principios de la Declaración de Independencia de Israel; establecer el servicio militar o nacional obligatorio para toda la población (incluyendo la incorporación de los sectores ultraortodoxos o haredíes); y reconocer a Hamás como una organización terrorista.

Sin embargo, a Netanyahu le exigen retroceder en al menos dos de sus pretensiones y consignas de campaña. Los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (que se quedaron con 7 escaños) y de Shas (que obtuvieron 6 bancas) pretenden un compromiso firmado para seguir excluidos del servicio militar obligatorio que alcanza a los ciudadanos israelíes. En tanto, los partidos árabes se venían negando a denominar a Hamás como grupo terrorista. Pero ahora los dos sectores -por el miedo de quedarse afuera y que esto implique allanar el camino a Netanyahu- dan señales de flexibilizar sus posiciones.

Según el diario Times of Israel, los asesores rabínicos de Judaísmo Unido de la Torá están buscando compromisos por escrito de los 48 diputados del bloque del cambio con el que se busca derrocar al aún primer ministro Netanyahu a cambio del apoyo ultraortodoxo para formar gobierno. El problema es que la obligatoriedad del servicio militar para estos sectores la dispuso la Corte Suprema en el año 2024. Por eso, los religiosos que vienen esquivando esa obligatoriedad ahora quieren que a cambio de su apoyo -el cual se lo quitaron a Netanyahu por considerar que no respondió a sus peticiones- exigen aprobar una ley que otorgue exenciones generales del servicio militar a los estudiantes de yeshivá haredíes -escuelas religiosas dedicadas al estudio de la Torá y el Talmud-, pero también una cláusula de anulación que impida que el Tribunal Superior de Justicia declare inconstitucional lo que probablemente sería una legislación inconstitucional.

Pero este sector religioso está lejos de ser un monobloque. Por fuera de esos partidos hay líderes religiosos que presentan posiciones extremas como el caso del rabino Gedalia Axelrod, exjefe del Tribunal Rabínico de la ciudad portuaria de Haifa, quien escribió una carta abierta en la que dijo que quienes apoyen un eventual gobierno que se forma con apoyo de los partidos árabes -en parte o totalmente integrado por esta población-, como la Lista Conjunta y Ra'am, "ponen al pueblo de Israel en grave peligro". Por esto, emitió un decreto religioso contra esos ‘apoyadores’ que además habilita detenerlos, incluso si esto requiere matarlos.

De su lado, los sectores árabes venían resistiendo de tildar a Hamás de terrorista aunque sí condenaran los ataques del grupo armado del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el diario israelí Yedioth Ahronoth, Mansour Abbas, líder del partido Ra’am (que se quedó con 8 escaños en la Knesset) dijo que apoyaría la cuarta condición impuesta por Eisenkot a los posibles socios de coalición. Pero sabe dos cosas: una que tiene que pedir algo a cambio y dos que en realidad el llamado bloque del cambio prefiere ir con los ultraortodoxos. Igualmente Abbas expuso su exigencia: que el futuro gobierno demuestre su seriedad en la búsqueda de una alianza política genuina con él. Por ahora, las negociaciones siguen.

¿Y Netanyahu? Sigue tocando los tambores de la guerra

Netanyahu sabe moverse en Washington y Tel Aviv porque toda su vida fue un constante ir y venir cruzando el Atlántico. Nació en 1949 en Israel, pero su adolescencia transcurrió en gran parte en Estados Unidos. Después sirvió en las fuerzas especiales del Ejército israelí y se graduó del MIT gringo. Estaba también en territorio estadounidense, en Boston, cuando supo de la muerte de su hermano cuando fue enviado a Uganda para liberar a los 248 pasajeros de un vuelo de Air France que había sido secuestrado por parte de la resistencia palestina. Solo cuatro rehenes murieron y el único militar israelí fallecido fue el hermano del actual primer ministro.

Este episodio lo marcó y fue uno de los motivos por los cuales comenzó a aparecer en los programas de televisión y después fue designado Representante Permanente de Israel ante la ONU (1984-1988). Se lo vio por los pasillos y jardines de la Casa Blanca en tiempos de Ronald Reagan y de ahí en adelante solo con algunas intermitencias. Y mientras se movía con destreza en esos ámbitos así como en el inglés estadounidense, fue construyendo su plataforma en Israel. Con la guerra del Golfo, sugirió al gobierno de Yitzhak Shamir (del mismo Likud de Netanyahu) que instalaran una oficina para la prensa internacional en Jerusalén. Ahí el show fue total. Netanyahu y una periodista que lo entrevistó aparecieron con máscaras por temor a que Sadam Husein usara armas químicas contra Israel.

Netanyahu asumió el liderazgo del partido Likud en 1993 y se opuso firmemente a los Acuerdos de Oslo con los palestinos. Sectores laboristas y de izquierda lo acusaron de incitar a la atmósfera de tensión previa al asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995. Y aunque Netanyahu siempre rechazó esa acusación, los videos de las manifestaciones que él lideraba, donde se arengaba con cantos que pedían la muerte del primer ministro que impulsó un diálogo con los palestinos, están disponibles.

Con 46 años se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de Israel. Tras derrotar a Shimon Peres comenzó su primer mandato (1996-1999) y durante esa gestión, mantuvo encuentros y negociaciones con Yasser Arafat pero sin ánimos de alcanzar un verdadero acuerdo. Cuando fue a la Casa Blanca en su primera visita, ya en el máximo cargo de Israel, eran tiempos de Bill Clinton. Este le comentó a un asesor entonces algo así como: “¿Quién carajo se cree que es? ¿Quién es la maldita superpotencia aquí?”.

Tras una década en la oposición, volvió al poder y condicionó un posible Estado palestino desmilitarizado a su reconocimiento como Estado judío. En 2012, advirtió en la ONU sobre el programa nuclear de Irán y en los años siguientes dio conferencias de prensa emblemáticas como la de 2015 donde corrió telas negras que cubrían carpetas y CDs de supuestas pruebas de ese programa de Teherán para boicotear los intentos de Obama y otras potencias de llegar a un acuerdo con esa teocracia. En 2018, ya con Trump en su primer mandato, consolidó el mentado traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalén. En 2020, firmó los Acuerdos de Abraham, logrando la normalización de relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin y a los que se plegaron después otros países como Sudán y Marruecos.

Toda su construcción de poder lo mantiene aún en su función a pesar de estar imputado desde 2019 por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Acusaciones que niega pero que sin embargo viene evitando encarar. Cada vez que pudo, puso la guerra -en Gaza o con Irán- como excusa para no presentarse a algunas audiencias. La película Bibi’s File retrata por ejemplo cómo él y su mujer recibían regalos de multimillonarios. El político también sobrevivió a las masivas protestas -como no se veían en años en Israel- en contra de una reforma judicial con la que buscaba limitar a ese poder que ejerce de contrapeso. Esto fue durante su último mandato (2021-2026) para el que armó la coalición más derechista de la historia del país de mayoría hebrea.

Tras el bombardeo del 7 de octubre de 2023, fue apuntado como el máximo responsable en Israel por el ataque de Hamás. La mayor vulneración de seguridad contra su país desde su creación logró que ‘Bibi’ tambaleara pero no lo desplazó, llegando así a estas últimas elecciones como el primer gobierno que terminó su mandato en 38 años. Su estrategia de guerra total -con frentes en Gaza, Líbano, Irán, Siria- mantuvo demasiado ocupada a la población en las urgencias. Ni la presión internacional y judicial -que sin EE.UU. siempre será tenue- lograron moverlo de su cargo. Las acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia así como las investigaciones de la Corte Penal Internacional -que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y otros líderes en noviembre de 2024- no son más que cosquillas sin un apoyo de Washington.

Toda la deriva de la vida política de Netanyahu solo hace pensar que no se puede darlo por vencido ni aun vencido. Ni siquiera si la oposición logra formar gobierno y menos aun considerando que esta incluso podría hacerlo pero en minoría -sin alcanzar 61 escaños propios, pero con algunos que se abstengan de vetarlos-. Así, con una coalición opositora nacida de la urgencia y sostenida con alfileres por rivales ideológicos irreconciliables, cualquier traspié podría dejarle en bandeja el gobierno al Likud. Netanyahu lo sabe y juega su partido favorito: apostar al desgaste interno de sus enemigos mientras intenta incendiar el tablero regional con Irán. Porque en la política israelí, mientras los cañones siguen humeando y la línea directa con Washington se mantenga, el capítulo final de 'Bibi' va a seguir sin escribirse.