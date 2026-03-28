Vicepresidente Vance gana encuesta informal para elecciones presidenciales  2028 en la convención conservadora CPAC

El vicepresidente J.D. Vance convoca la primera reunión del grupo de trabajo antifraude del presidente Donald Trump, en Washington, EEUU

El vicepresidente JD Vance es el ‌principal candidato ‌de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de este año para la presidencia de Estados Unidos, según una encuesta informal publicada ​el sábado.

Alrededor ⁠del 53% de los ‌más de 1.600 ⁠asistentes que votaron ⁠en la encuesta de la convención de la CPAC de ⁠este año eligieron a ​Vance. El secretario ‌de Estado Marco ‌Rubio quedó en segundo ⁠lugar con un 35% en la CPAC, una reunión clave para parlamentarios republicanos, ​activistas ‌y aspirantes a la presidencia.

La CPAC, que celebra este año su evento en Grapevine, Texas, ⁠cuenta con una fuerte presencia del ala conservadora del Partido Republicano. Su encuesta informal anual no es necesariamente un indicador fiable del eventual ‌candidato.

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Pero la encuesta ofrece una instantánea de dónde reside actualmente el entusiasmo entre los principales partidarios del movimiento "Make ‌America Great Again" del presidente Donald Trump.

Trump, que actualmente cumple ‌su segundo ⁠mandato, no puede presentarse de nuevo ​en 2028.

Con información de Reuters