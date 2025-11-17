Cámara EEUU impulsará la votación sobre Epstein tras cambio de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One rumbo a Washington, en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach.

17 nov (Reuters) -La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, votaría tan pronto como el martes para forzar la publicación de los archivos de la investigación ligados a Jeffrey Epstein, y se considera que su aprobación está prácticamente garantizada luego de que el presidente Donald Trump abandonara su oposición.

La marcha atrás de Trump a última hora del domingo se produjo días después de que una petición de la Cámara reuniera suficiente apoyo para forzar una votación, un inusual caso de republicanos de la Cámara desafiando los deseos del presidente.

Hasta el fin de semana, Trump y su equipo habían presionado con fuerza para evitar que se divulgaran más archivos de la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre Epstein, un rico financiero neoyorquino que fue, durante un tiempo, amigo de Trump.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar", escribió el presidente republicano el domingo en un mensaje en las redes sociales.

"Y es hora de pasar página a este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano".

Los demócratas, e incluso algunos de los partidarios de Trump, dicen que no hay nada de engaño en la publicación de registros auténticos del Departamento de Justicia.

Epstein fue condenado por varios cargos estatales y federales de Florida relacionados con abusos sexuales y tráfico de niñas adolescentes. Murió en una celda de una cárcel federal de Manhattan en 2019 en lo que se consideró un suicidio, pocas semanas después de ser arrestado por nuevos cargos federales de tráfico sexual de menores.

Si la Cámara aprueba la medida, pasaría al Senado, que también tendría que votarla antes de enviarla a Trump para que la promulgue. No fue posible contactar con la oficina del líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, para que comentara qué pensaba hacer con respecto al proyecto de ley.

(Reportajes de Nolan McCaskill y David Morgan en Washington y Jonathan Allen en Nueva York; Editado en español por Juana Casas)