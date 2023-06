China le advirtió a EEUU de "un torbellino de disputas y conflictos" en Asia

Fue luego de denunciar el establecimiento de alianzas militares "tipo OTAN" en la región Asia-Pacífico. Este fin de semana hubo un nuevo incidente militar entre las dos potencias.

El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, denunció este domingo el establecimiento de alianzas militares "tipo OTAN" en la región Asia-Pacífico. Sostuvo que puede desatar un "torbellino" de conflictos, horas después de un nuevo incidente militar entre China y Estados Unidos.

El sábado, buques militares de China y Estados Unidos maniobraron peligrosamente cerca en el estrecho de Taiwán, un suceso que provocó el enfado de ambas potencias días después de un incidente entre aviones de guerra de los dos países.

En una reunión sobre seguridad en Asia a la que asiste su par estadounidense, Lloyd Austin, el ministro Li claramente apuntó contra Estados Unidos, aunque no lo nombró directamente. Denunció el reforzamiento de sus alianzas militares en la región con rivales chinos. "Los intentos de impulsar alianzas tipo OTAN en Asia-Pacífico son una forma de secuestrar a los países de la región y de exagerar los conflictos y las confrontaciones", advirtió Li a jefes de Defensa y oficiales militares de alto nivel de 38 países reunidos en Singapur.

Este tipo de alianzas no harán "sino hundir Asia-Pacífico en una torbellino de disputas y conflictos", alertó el ministro chino en la reunión del llamado Diálogo de Shangri La, la reunión de seguridad más importante de Asia, que se realiza todos los años.

La potencia norteamericana forma parte de la alianza Aukus junto a Australia y Reino Unido. También integra el grupo QUAD con Japón, India y Australia. "Hoy en día, Asia-Pacífico necesita una cooperación abierta e inclusiva, no agruparse en pequeñas camarillas", insistió Li y agregó, según la agencia de noticias AFP: "No debemos olvidar los graves desastres que trajeron las dos guerras mundiales a las poblaciones de todos los países, y no debemos permitir que se repita una historia tan trágica."

El jefe del Pentágono y el ministro Li se saludaron y hablaron brevemente en la cena inaugural de la cumbre el pasado viernes, pero no mantuvieron un encuentro formal como había pedido Estados Unidos y China había rechazado. Sin embargo, hubo algunas señales de una mejora del diálogo entre ambos países.

El sábado, Austin había defendido que el diálogo en materia de defensa entre ambas potencias es "esencial" para reducir los riesgos de conflicto. El mes pasado, el director de la CIA, William Burns, ya había realizado un viaje secreto a Chin, según explicó Austin. Y, en los próximos días, el subsecretario de Estado para el sudeste asiático, Daniel Kritenbrink, visitará también China.

Sin embargo, en paralelo, los ejércitos de ambos países se enzarzaron en maniobras peligrosas en dos de las zonas más sensibles de la región: el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional. Buques de guerra de Estados Unidos y Canadá navegaron el sábado por el estrecho que separa China y la isla autogobernada de Taiwán. Estados Unidos acusó a un barco militar chino de maniobrar ayer de "forma peligrosa" cerca de su destructor Chung-Hoon.

"Pido a los dirigentes (chinos) que tomen las medidas necesarias para poner fin a este tipo de comportamiento", declaró este domingo en Singapur Austin, refiriéndose al incidente del día anterior. Advirtió que "podrían producirse accidentes y alcanzar enormes proporciones".

"Lo mejor sería que todos los países, y en particular sus aviones y buques de guerra, se abstuvieran de entrar en el espacio aéreo y las aguas territoriales de otros países", dijo por su parte Li.

Días antes, Estados Unidos había denunciado una "maniobra innecesariamente agresiva" de un caza de combate chino contra uno de sus aviones de vigilancia en el mar de China Meridional. Beijing considera Taiwán como parte de su territorio y también reivindica su soberanía sobre la mayoría del mar de China Meridional.

En Singapur, el vocero del Pentágono, Pat Ryder, denunció las actividades cada vez más arriesgadas y coercitivas del Ejército Popular de Liberación en la región, incluso en días recientes. En los últimos meses las tensiones entre China y Estados Unidos fueron en aumento, debido a las visitas de responsables estadounidenses a Taiwán, que fueron respondidas por Beijing con maniobras en el continente y aproximaciones a la línea de seguridad del territorio insular.

Con información de Télam