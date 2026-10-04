La edad de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato en las elecciones en Brasil 2026

El senador Flávio Bolsonaro tiene 45 años y es uno de los candidatos que se destacan en la carrera por la presidencia de Brasil, de cara a las elecciones de octubre. Al ser hijo del expresidente Jair Bolsonaro, su vida personal y carrera política llaman la atención.

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Quién es Flávio Bolsonaro: cómo llegó a ser candidato presidencial

Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, estado de Río de Janeiro, y es el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro. Abogado y empresario, comenzó su carrera política a los 21 años. Fue elegido en 2002 como diputado estatal en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, cargo que asumió en 2003 y ocupó durante cuatro mandatos consecutivos.

Flávio Bolsonaro tiene cargos en la política brasileña desde el 2002

En 2018 llegó a ocupar una banca en el Senado con más de 4,3 millones de votos, equivalentes al 31,36 % del total. Asumió el 1° de febrero de 2019 y su mandato de ocho años vence en 2027 .

. En julio 2026, Flávio confirmó su candidatura por el Partido Liberal (PL) en una convención realizada en São Paulo, y quedó al frente del bolsonarismo de cara a las elecciones de octubre, mientras su padre cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Una candidatura con respaldo de Javier Milei

El lanzamiento de su candidatura estuvo apoyado por su padre y exmandatario Jair Bolsonaro, incluso se proyectó un video con una versión hiperrealista de Jair Bolsonaro generada con inteligencia artificial, en el que pedía apoyo para su hijo.

Además, estuvo presente el presidente Javier Milei, quien fue uno de los oradores del acto y se refirió con dureza a Lula. Durante su alocución criticó al sistema judicial brasileño que le impidió visitar a Jair Bolsonaro, a quien definió como un amigo "injustamente encarcelado".