Dos grupos LGBT rusos dice que tribunales los han calificado de "extremistas"

FOTO DE ARCHIVO. Un participante ondea la bandera arcoíris durante la manifestación de la comunidad LGBT "X St. Petersburg Pride" en San Petersburgo, Rusia

​Dos organizaciones LGBT rusas anunciaron el jueves que fueron calificadas de "extremistas" por ‌distintos tribunales, ‌en el marco de una campaña de represión cada vez más intensa contra la comunidad gay y transgénero.

Tanto el "Centro Comunitario de Moscú para Iniciativas LGBT+" como ParniPlus, cuya página web ​en ruso ⁠informa sobre cuestiones relacionadas con la ‌salud y los derechos de ⁠las personas LGBT, ⁠dijeron que seguirían operando a pesar de las sentencias.

"Consideramos que esto supone un paso ⁠más hacia la criminalización de ​la visibilidad LGBTQ, el ‌periodismo independiente y cualquier ‌muestra de solidaridad pública con la ⁠comunidad en Rusia", dijo ParniPlus en un comunicado en línea.

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El caso se produce tras la prohibición en ​Rusia ‌en 2023 de lo que denomina el "movimiento LGBT", como parte de una oleada de restricciones sobre la orientación sexual y la ⁠identidad de género bajo el mandato del presidente Vladimir Putin en nombre de los valores conservadores.

El martes, las autoridades interrogaron al personal de una de las editoriales más grandes de Rusia por una ‌posible "propaganda LGBT" en su catálogo de libros.

Human Rights Watch acusó en marzo a las autoridades rusas de "utilizar el sistema judicial como arma para marginar y ‌censurar a las personas LGBT y a quienes las apoyan, violando de manera flagrante ‌sus ⁠derechos a la libertad de expresión, de asociación y a ​la no discriminación".

Con información de Reuters