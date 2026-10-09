Donald Trump sancionó a la Corte Penal Internacional tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Tras galardonar con el Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente estadounidense Donald Trump le fijó una seguidilla de sanciones económicas al tribunal. Desde la Casa Blanca justificaron la medida y calificaron al organismo como "deshonesto". El anuncio estuvo a cargo del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a través de un comunicado oficial. Alemania, Italia, Reino Unido y Francia y otros cinco países respaldaron a la Corte y condenaron el anuncio de Washington.

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La última semana estuvo marcada por las nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Como todos los años y fiel a su estilo, el inquilino de la Casa Blanca afirmó ser el más apto para recibir el galardón por "haber frenado siete guerras" en lo que lleva de su gestión. Sin embargo, el Comité Noruego, organismo a cargo del premio, se inclinó por la exjurista de la CPI, quien además fue conocida por condenar el genocidio en la Franja de Gaza en reiteradas ocasiones, lo que le valió críticas desde Tel Aviv. Enojado, el presidente Trump reaccionó con nuevas sanciones económicas al tribunal de La Haya, como ya lo hizo en veces anteriores.

El secretario Rubio, encargado de justificar públicamente las medidas del magnate republicano, afirmó que la CPI mantiene una actitud "deshonesta" a lo que le corresponde, lo que justifica la prohibición de transacciones que estableció el jefe de Estado norteamericano. "O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI", declaró Rubio en un comunicado y también mediante un video que publicó en sus redes sociales. En ningún momento mencionó a Pillay ni cuestionó el premio a ella. Sólo se limitó a decir que las sanciones "eran necesarias" para "proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de ser procesados por un tribunal al que Estados Unidos nunca se unió".

Desde la Corte rechazaron las sanciones del mandatario y afirmaron que "la historia juzgará este momento". "Las sanciones constituyen un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", advirtió la CPI en un comunicado.

Navi Pillay, la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Cuatro países de Europa respaldaron a la CPI y cruzaron a Washington

Este mismo viernes, las cancillerías de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia declararon su "repudio colectivo" a las sanciones de Estados Unidos contra la CPI. Firmaron un comunicado conjunto, en el que apoyaron "de forma incondicional a la labor de la corte". En paralelo, advirtieron que este castigo de Washington implicará un "impacto significativo" sobre su funcionamiento.

"Como partidarios comprometidos del TPI, lamentamos y estamos totalmente en desacuerdo con el anuncio de sanciones que Estados Unidos impondrá a la corte", lamentaron los países firmantes. En paralelo, aseguraron que tomarán con "nota con reconocimiento" a todo el trabajo realizado por el tribunal, que "preveía tales medidas" y ya adoptó "los preparativos necesarios para seguir cumpliendo con su mandato", pese a la medida de Washington.

"Los aquí firmantes nos declaramos comprometidos a entablar un diálogo constructivo e inclusivo con los Estados no parte", refiriéndose a Estados Unidos, a partir de la declaración de Rubio. "Continuaremos trabajando juntos para apoyar el trabajo vital del tribunal para defender el sistema internacional basado en reglas y promover la rendición de cuentas", concluyeron.

Horas después de la publicación del texto, los gobiernos de Suiza, Países Bajos, Japón, Canadá y Dinamarca se sumaron al reclamo y adhirieron como firmantes.