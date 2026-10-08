El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que debería recibir el Premio Nobel de la Paz 2026 porque "resolvió ocho conflictos" y que evitó "la destrucción total del mundo". El mandatario, que figura entre los 287 candidatos a ganarlo, ya había pedido el reconocimiento del año anterior, que fue otorgado a la venezolana María Corina Machado.

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"He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo", declaró Trump en un video difundido por Al Jazeera. Además, consideró que sería un "gran descrédito" para el Comité Nobel no entregarle el galardón y afirmó que "tienen fama de no dárselo a gente" como él.

El año pasado, luego de que Machado obtenga el premio, Trump le envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, a quien le planteó que debido a que no se lo entregaran a él ya no sentía la "obligación de pensar solamente en la paz".

"Estimado Jonas: considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", indicó

Y luego siguió: "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí", escribió.

Tras recibir el mensaje, Store le respondió: "Expliqué con claridad, incluso al presidente Trump, que es bien sabido que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el Gobierno noruego".

Qué pasó en 2025

El 10 de octubre del año pasado, Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela.

Pocos días después de la invasión y bombardeo estadounidense a Caracas, Machado le ofreció a Trump compartir su Premio Nobel con él por lo que ella calificó como su acción "histórica" ​​de derrocar al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

De todas formas, el Instituto Nobel tuvo que aclarar que el galardón seguía perteneciendo a Machado pese a que la medalla había pasado a manos de Trump.