Milei se vuelve a encolumnar detrás de Trump y firmó una declaración contra el "exceso productivo" mundial

El gobierno de Javier Milei firmó una declaración conjunta con otros países del G20 en Estados Unidos en la que advirtió sobre los efectos negativos de la "capacidad y producción excesivas" en la economía mundial y reclamó medidas para enfrentar las distorsiones comerciales que generan estas prácticas. El documento se inscribe en el contexto de los cuestionamientos internacionales -encabezados por Donald Trump- a China por la sobreproducción industrial y las acusaciones de dumping.

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La declaración fue suscripta por los ministros de Comercio de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, tras las reuniones realizadas el 30 de septiembre y el 1° de octubre en Milwaukee, Wisconsin.

El texto señala que existen economías cuya producción "supera persistentemente la demanda mundial" y que esa situación no se habría producido en condiciones normales de mercado, sino que fue creada, sostenida o favorecida por políticas e intervenciones gubernamentales.

En particular, los firmantes advirtieron que la capacidad productiva excesiva genera sobreproducción y concentración industrial, desalienta las inversiones basadas en mecanismos de mercado y perjudica las exportaciones de otros países. Además, sostuvieron que estas prácticas "distorsionan los precios y los patrones de producción, desalientan la entrada de nuevos participantes y obstaculizan la innovación y la competencia".

El documento también alerta sobre los riesgos de dependencia comercial. Según los firmantes, la concentración de la producción en determinados países puede aumentar la vulnerabilidad de sus socios comerciales frente a mecanismos de coerción económica, incluidas restricciones arbitrarias a las exportaciones.

Un cuestionamiento indirecto a China

Aunque la declaración no menciona explícitamente a China, sus cuestionamientos se producen en el marco de las críticas internacionales a las políticas industriales de este país asiático y a la competencia de sus productos en los mercados mundiales. Pese a ser miembro del G20, Beijing no firmó la declaración.

Entre los sectores identificados como especialmente afectados aparecen los automóviles y vehículos eléctricos, las baterías, los productos químicos, los semiconductores básicos y los paneles solares.

Los países advirtieron que, sin medidas oportunas, estas distorsiones podrían perjudicar a las industrias nacionales, desplazar la producción local, destruir puestos de trabajo y obstaculizar los procesos de industrialización. En consecuencia, reclamaron que los gobiernos eliminen las políticas y prácticas que distorsionan los mercados y contribuyen a la sobreproducción.

Asimismo, acordaron trabajar conjuntamente en nuevas plataformas sectoriales para analizar el problema y desarrollar respuestas coordinadas. Los funcionarios técnicos se comprometieron a reunirse antes de diciembre de 2026 para intercambiar información y evaluar posibles medidas destinadas a proteger sus economías.

La firma argentina implica así la adhesión del gobierno de Milei a una declaración internacional que advierte sobre los perjuicios que la sobreproducción industrial, sostenida mediante intervenciones estatales, puede ocasionar a las industrias y los trabajadores de otros países.