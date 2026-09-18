Donald Trump anunció un acuerdo con Dinamarca para tomar el control militar permanente de Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que logró alcanzar un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para que Washington asuma "el control permanente" de la seguridad y otras necesidades del cuidado del territorio groenlandés. Lo comunicó a través de su cuenta de Truth Social, en la que señaló que el acuerdo le permitirá a Estados Unidos tener "para siempre" la tutela de seguridad de Groenlandia como si fuera parte de su país, además de ser él el único autorizado a permitir bases militares en esa región.

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Tras su vuelta a la Casa Blanca en 2024, el presidente Trump agudizó su agenda y retórica bélica para con sus países vecinos y buena parte de la región. Amenazó más de una vez a países como Canadá, México, Cuba y Venezuela con convertirlos en "el estado 51". Y desde febrero de este año, sumó al territorio americano de Dinamarca, la isla de Groenlandia, a esa lista de acosos. A lo largo de este año presentó una serie de argumentos por los que Groenlandia debería ser parte de los Estados Unidos, los cuales derivaron en una escalada diplomática en muy poco tiempo.

¿Qué acordó Donald Trump sobre el control de Groenlandia?

Hoy esa pulseada sumó un nuevo capítulo. Trump publicó en su plataforma digital que consiguió acordar con Dinamarca un acuerdo "por tiempo indefinido" que representa "una victoria inmediata" para los intereses norteamericanos.

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", afirmó Trump, quien además sumó que Estados Unidos comenzará "inmediatamente" el proceso para poder llevar adelante "una importante presencia militar en Groenlandia", además de que trabajará con los habitantes de la isla "en el desarrollo y construcción de esas instalaciones".

Presencia militar inmediata y costo cero para Washington

En esa línea, el dirigente republicano además señaló que el acuerdo no supondrá "ningún costo para EE. UU." y que le otorgará al país la capacidad de "hacer lo necesario" para poder "garantizar y defender la seguridad de Groenlandia".

La respuesta de Dinamarca al anuncio de Trump

Al otro lado del Atlántico, el gobierno de Dinamarca y su primera ministra, Mette Frederiksen, señalaron que el acuerdo "fortalecerá la seguridad en el Ártico y la zona del Atlántico Norte", aunque no detalló sobre los puntos específicos mencionados por Trump en su publicación en redes sociales. Sin embargo, Frederiksen fue más allá y confirmó que el acuerdo se firmará durante la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana.

"Este acuerdo fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte" advirtió la premier danesa, a la par que señaló que "reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".