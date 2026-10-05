La diputada más votada de San Pablo agradeció la colonización y tildó de "caníbales" a los pueblos indígenas

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales 2026 en Brasil, la diputada más votada del estado de San Pablo, Eduarda Campopiano agradeció por la "colonización" de su país, según informó el Folha de São Paulo.

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Campopiano obtuvo 1.824.466 de votos, triplicando los de Eduardo Suplicy, del Partido de los Trabajadores (PT), que -con el 93,53% de las mesas escrutadas- reunió 614.527 adhesiones, sumando así un escaño en la Asamblea Legislativa de la capital financiera y económica del Brasil.

Descrita como la "enemiga de las feministas", la legisladora electa de 23 años también afirmó que "los pueblos indígenas son caníbales y asesinan niños".

"¡Gloria a Dios que colonizaron, gloria a Dios que catequizaron a los pueblos indígenas!", expresó en el podcast RedCast. "¡Gloria a Dios que llegó la extrema derecha y les dijo a los indígenas: 'Chicos, hacer sacrificios y comerse el brazo del hermano no está bien, enterrar niños vivos'", continuó.

¿Quién es Eduarda Campopiano?

Según medios locales, Campopiano fue elegida concejala de Praia Grande en 2024 con 3583 votos, siendo la mujer más votada para la Cámara en la ciudad costera de San Pablo.

La concejala de Praia Grande y candidata por el Partido Liberal, liderado por Flávio Bolsonaro, llegará a la Asamblea Legislativa a menos de dos años de haber ganado su primer mandato.

La diputada electa nació en Campinas, en el interior del estado de San Pablo y construyó su presencia pública a través de las redes sociales, antes de ingresar en la política institucional, donde su discurso antifeminista es el tema principal de sus contenidos.

En declaraciones recientes, aseguró que el "femicidio" no existe y, a su vez, defendió la existencia de circunstancias agravantes cuando un hombre usa "su superioridad física para atacar a una mujer", pero argumentó que también debería aplicarse a otras víctimas.

Resultados de las elecciones en Brasil 2026

Como ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos, los brasileños definirán el 25 de octubre quién será el nuevo presidente del Brasil: Bolsonaro o Lula.

Los primeros resultados mostraban una amplia ventaja del candidato del PL, pero con el correr de las horas la brecha se achicó. Con el 94,51% de las mesas escrutadas, Bolsonaro acumula un 47,77% (53.621.616) frente al 44,29% (49.929.367) del líder del PT.