Qué dijo Trump sobre la posibilidad de presentarse en las elecciones 2028 en Estados Unidos

Hace solo días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar sobre la posibilidad de postularse en las elecciones presidenciales 2028. Lejos de descartar una candidatura, el mandatario admitió que le gustaría competir por la reelección, pero recordó que hay un impedimento constitucional.

Donald Trump le gustaría buscar la reelección: ¿cuál es el obstáculo?

La semana pasada, el mandatario estadounidense brindó declaraciones a la prensa tras descender del avión presidencial en la base Joint Base Andrews, en Maryland, y fue consultado una vez más sobre sus planes para dentro de dos años, cuando termine su actual gestión. Trump dio una respuesta contundente: “Me encantaría presentarme, pero la ley es muy fuerte”.

“Todo el mundo me hace esa pregunta”, aseguró el presidente republicano y recordó que durante un acto realizado en Ohio parte de sus seguidores corearon consignas relacionadas con las elecciones 2028 y una candidatura suya, en referencia a un "respaldo" de parte de la ciudadanía sobre realizar un nuevo mandato.

Qué dice la Constitución de Estados Unidos: cuál es el límite a la reelección

Más allá de la voluntad política de Trump, la Enmienda 22 de la Constitución de EE.UU. establece que ninguna persona puede ser elegida presidente en más de dos oportunidades. La norma fue incorporada en 1951, pocos años después de la muerte de Franklin D. Roosevelt, único presidente en la historia del país que gobernó durante cuatro mandatos consecutivos.

Antes de esa reforma, el límite de dos mandatos era una tradición política heredada de George Washington, sin respaldo legal formal. Por lo tanto, la legislación establece un límite para el republicano de 80 años y debería haber una reforma electoral para que pueda volver a candidatearse.

Donald Trump ya apareció en público con una gorra que decía "Trump 2028"

Sin embargo, Trump continúa con las especulaciones sobre un eventual tercer mandato y no es la primera vez. En julio, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ya había lanzado chistes sobre la posibilidad de una tercera gestión y hasta apareció con una gorra que rezaba “Trump 2028”.

En declaraciones, mencionó la posibilidad de sortear la restricción constitucional con una jugada política clásica: que el vicepresidente encabezara la fórmula y luego declinara el cargo en su favor. Por ahora, las ganas de Trump de un tercer mandato están confirmadas.