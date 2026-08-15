Lula quiere hablar con Trump para pedirle que “no se meta” en las elecciones brasileñas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que busca mantener una conversación con Donald Trump para pedirle directamente que Estados Unidos no intervenga en los asuntos internos brasileños, especialmente en las elecciones presidenciales de octubre. "Estoy intentando un contacto con él, cara a cara, para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones. Si se meten, van a perder", sostuvo.

Lula realizó las declaraciones durante una entrevista con los pódcast Não Inviabilize y As Cunhãs, en medio de una creciente tensión entre Brasil y Estados Unidos. El mandatario brasileño acusó a la administración Trump de intervenir en la política de su país para respaldar al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, su principal rival de cara a los comicios.

El presidente brasileño sostuvo que cualquier país que intente influir en las elecciones de octubre “terminará perdiendo”. En ese sentido, apuntó también contra Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, a quien acusó de vivir en Estados Unidos y difundir “mentiras e infamias” sobre Brasil.

“A pesar de los traidores de la patria y de que el hermano de mi adversario vive en Estados Unidos diciendo mentiras e infamias de Brasil, vamos a derrotarlos y a defender nuestra soberanía”, afirmó Lula.

Lula busca evitar una guerra con Estados Unidos

Pese a sus duras críticas, el mandatario brasileño aclaró que no quiere llevar la disputa hasta un enfrentamiento abierto con Washington. "No quiero una guerra. Quiero acordar una conversación para decirle que Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos", explicó.

Lula aseguró que Brasil tampoco pretende entrar en conflicto con China, Rusia, Bolivia o España y sostuvo que su gobierno busca mantener relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países. Sin embargo, remarcó que esa política exterior no implica aceptar injerencias extranjeras en las decisiones internas.

El presidente brasileño responsabilizó al secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, por buena parte del deterioro de la relación bilateral. Según Lula, a Rubio “no le gusta” Brasil ni América Latina, por lo que varios miembros del gobierno estadounidense están construyendo “mentiras contra Brasil”.

La disputa también tiene un fuerte componente económico. Estados Unidos anunció el mes pasado aranceles adicionales del 25% y del 12,5% para distintos productos brasileños. Lula cuestionó los argumentos utilizados por Washington y sostuvo que se basan en acusaciones falsas relacionadas con la deforestación y el trabajo esclavo.

"No tengo los aviones de Estados Unidos ni los navíos de guerra; no tengo bomba atómica. Lo que yo tengo es mi conciencia y la verdad. Con mentiras nadie le gana a Brasil y voy a vencer a Estados Unidos por el relato", afirmó.

Brasil avanza con medidas contra los aranceles

En paralelo, Lula confirmó que su gobierno inició esta semana el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad frente a los aranceles estadounidenses. El objetivo, según explicó, es demostrar que Brasil tiene capacidad para responder a las medidas de Washington y que merece respeto.

Otro de los puntos de conflicto está relacionado con las elecciones. Lula afirmó que Estados Unidos pretendía enviar a dos personas para analizar las urnas electrónicas brasileñas y cuestionar su funcionamiento, pero Brasil decidió no otorgarles las visas correspondientes.

El mandatario también rechazó las presiones de Washington para que Brasil apruebe rápidamente el lugar del nuevo embajador estadounidense designado para Brasilia. Lula sostuvo que ese tema no será discutido hasta después de las elecciones presidenciales .