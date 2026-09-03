Qué dijo Trump sobre las Islas Malvinas: qué posición tiene sobre el conflicto entre Argentina y el Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y se mostró ambiguo al evitar ratificar el apoyo al Reino Unido, pero tampoco respaldó a la Argentina.

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¿Qué dijo exactamente Donald Trump sobre las Islas Malvinas?

El mandatario estadounidense fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de retirar su apoyo a la soberanía británica de las Islas y respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

Los dichos de Trump del lunes llegaron luego de que los medios británicos advirtieran una posible presión de Estados Unidos para que Reino Unido aumente su gasto en defensa. De acuerdo a The Telegraph, sería uno de los requisitos que buscan desde Washington para alcanzar el compromiso de gasto del 5 % en la OTAN.

Trump evitó respaldar a Reino Unido o a Argentina en el conflicto, pero abrió la posibilidad de rever su posición

El presidente argentino Javier Milei se refirió a las declaraciones de su par estadounidense un día después y lo calificó de un hecho "histórico". “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, destacó el jefe de Estado en declaraciones a El Observador, con Luis Majul.

Sin embargo, las declaraciones de Trump no confirmaron un posicionamiento. Hace solo días, el vocero del Departamento de Estado de EE.UU. remarcó que la posición norteamericana es de "neutralidad". "Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes", apuntó.

Qué dijo Reino Unido frente a los dichos de Trump

El Gobierno birtánico y diferentes dirigentes políticos de Reino Unido salieron a pronunciarse tras los dichos de Trump y remarcaron que su compromiso con los isleños es "inquebrantable" y reafirmaron que "seguirán siendo británicas".

El portavoz del primer ministro, Andy Burnham, señaló: "Los habitantes de las islas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro". "Han expresado su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable", recordó según informó el diario The Guardian.