Por noveno mes consecutivo, el desempleo en Brasil volvió a bajar y llegó hasta el 5,1% de la población activa en el trimestre concluido en octubre. En lo que va del año, es el punto más bajo de este sector, tal como informó este viernes el Gobierno. En efecto, la población ocupada en Brasil llegó a los 103,7 millones de personas. Sin embargo, crece la incertidumbre en Brasilia "respecto a la situación fiscal y las tasas de interés", según explicó un ex funcionario de ese país a El Destape.

{{{htmlAmp}}}

Brasil registró una tasa de desocupación del 5,2% en el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2026, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2012. El indicador igualó el mínimo histórico alcanzado en diciembre de 2025 y mostró una mejora tanto frente al trimestre anterior como en la comparación interanual.

De acuerdo con los datos oficiales, la población desocupada cayó a 5,6 millones de personas, mientras que la cantidad de personas con trabajo alcanzó los 103,7 millones, el mayor registro de toda la serie histórica. El resultado representa un nuevo avance para el mercado laboral brasileño durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La mejora del empleo se produjo en un contexto económico más complejo para la mayor economía de América Latina. Brasil creció un 2,3% durante el año pasado, pero las proyecciones oficiales para 2027 si bien anticipan una expansión, se especula con que será inferior al 2%, condicionada por las altas tasas de interés y "la incertidumbre geopolítica internacional", según analistas.

La esperanza en la macro y la preocupación por el dato fiscal

El abogado y ex secretario de Comercio de Brasil, Welber Barral, explicó a El Destape que "los datos del IBGE son obviamente buenos" porque se condicen "con los datos macroeconómicos" de Brasil. "Si miras los datos del sector macroeconómico, Brasil es uno de los países con las reservas internacionales mas grandes del mundo y es el tercer país receptor de inversión extranjera del mundo", explicó Barral, aunque advirtió que "aunque esto vaya bien, en este momento preocupa mucho la situación fiscal".

"Existe una proyección de baja del empleo y desaceleración del crecimiento. No hay una regla de la situación fiscal y de mejora de las tasas de interés", explicó Barral a este medio, aunque destacó "la visión estratégica" del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y celebró la designación del banquero Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda, noticia confirmada este mismo viernes.

"Realmente creo que la decisión de Lula de poner a un banquero muy conocido (por Trabuco) como ministro de Hacienda fue muy estratégica. Esto puede traer más seguridad al mercado y sostener niveles de empleo bastante altos", remató Barral a este portal.

Luiz Carlos Trabuco, el nuevo ministro de Hacienda de Brasil.

La población ocupada alcanzó un récord en Brasil

Otro de los datos destacados del informe fue la cantidad de personas ocupadas, que llegó a 103,7 millones, el máximo histórico desde que el IBGE comenzó a elaborar la serie en 2012. La cifra se mantuvo estadísticamente estable frente al trimestre anterior, aunque representó un incremento del 1,1% en comparación con el mismo período de 2025, equivalente a 1,1 millones de trabajadores adicionales.

Dentro del sector privado, los empleados con contrato laboral formal -sin contar al personal doméstico- sumaron 39,4 millones de personas. Por su parte, los trabajadores sin contrato formal alcanzaron los 13,7 millones, mientras que los trabajadores por cuenta propia llegaron a 26,1 millones y el empleo doméstico registró 5,5 millones de personas.

Todas esas categorías se mantuvieron estadísticamente estables tanto en la comparación trimestral como en la interanual. En tanto, los empleadores sumaron 4,5 millones de personas: el número no mostró variaciones significativas frente al trimestre anterior, pero creció un 6,5% respecto del mismo período de 2025.