Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje del domingo 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro y renovó otro período al frente del Palacio del Planalto. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 81 años recién cumplidos, asumirá su cuarto mandato como presidente de Brasil en 2027.

{{{htmlAmp}}}

¿Cuántos mandatos lleva Lula como presidente de Brasil?

Hasta ahora, Lula ejerció tres períodos presidenciales: dos consecutivos entre 2003 y 2010, y un tercero que comenzó en 2023 y finaliza a fines de este año. El cuarto arrancará en 2027.

Primer mandato (2003-2007) : llegó al cargo tras vencer en las elecciones de 2002 a José Serra, del PSDB, y asumió el 1 de enero de 2003. En la presidencia sucedió a Fernando Henrique Cardoso.

: llegó al cargo tras vencer en las elecciones de 2002 a José Serra, del PSDB, y En la presidencia sucedió a Fernando Henrique Cardoso. Segundo mandato (2007-2011): fue reelecto en 2006, pese a un escándalo de corrupción que alcanzó a integrantes de su partido. Su sucesora fue Dilma Rousseff.

fue reelecto en 2006, pese a un escándalo de corrupción que alcanzó a integrantes de su partido. Tercer mandato (2023-2027): volvió al poder al derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y asumió el 1 de enero de 2023.

volvió al poder y asumió el 1 de enero de 2023. Cuarto mandato (2027-2031): lo obtuvo en el balotaje de 2026, frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

La Constitución brasileña impide ejercer tres períodos consecutivos, por lo que en 2010 Lula no pudo postularse nuevamente. Sin embargo, dejó el cargo con un 80% de aprobación de la ciudadanía.

Ahora, volvió a renovar su mandato en un balotaje histórico. Tras perder en la primera vuelta, Lula obtuvo el 51,79% (64.255.969 votos) en la segunda ronda, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, alcanzó el 48,21% (59.826.002 votos). La participación fue del 80,78% de los 158.745.502 brasileños habilitados para votar.

¿Cuándo asume Lula su nuevo mandato?

De acuerdo a la fecha establecida por el Tribunal Superior Electoral, Lula asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero de 2027. Se trata de cuatro días más tarde de la fecha tradicional del 1 de enero, el cambio se estableció en la Constitución brasileña y también modificó la fecha de investidura de los gobernadores, que asumirán el 6 de enero.

Una vez cumplidos los actos protocolares, el mandatario seguirá al frente del Ejecutivo durante cuatro años, es decir, hasta enero de 2031.