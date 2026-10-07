Cuándo es el balotaje en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro: la fecha confirmada de la segunda vuelta

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a encontrarse en el balotaje a finales de este mes para disputarse la presidencia de Brasil. El candidato del Partido Liberal quedó en primer lugar durante las generales y, contrario a lo que adelantaron las encuestas, llega con un mejor panorama a la segunda vuelta.

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Esta es la fecha confirmada del balotaje en Brasil 2026

La segunda vuelta será el domingo 25 de octubre de 2026, de 8 a 17 hs, solo tres semanas después de la primera vuelta en la que ninguno superó el 50% de los votos válidos. Así, la presidencia se resolverá entre los dos candidatos más votados, nuevamente con urnas electrónicas, aunque solo estarán las dos fórmulas en la pantalla.

Según el conteo, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% y Lula el 45,16%, una diferencia de menos de dos puntos. El resultado contradijo a las encuestas previas: Quaest y Nexus, por ejemplo, habían medido a Lula al frente en el primer turno.

A dónde buscarán votos Lula y Bolsonaro de cara al balotaje

Si bien varios de los candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta ya afirmaron que no apoyarán a Lula ni a Bolsonaro, conseguir los votos que traicionaron es clave para el balotaje del 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro apunta a captar a los votantes de otros candidatos de derecha como Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado, que obtuvieron cerca del 2% cada uno. El último ya confirmó su respaldo al líder del Partido Liberal, incluso lo presentó como "el futuro presidente" de Brasil ante sus militantes.

Al respecto, Bolsonaro manifestó: "Este apoyo que estoy recibiendo ahora de Caiado para mí es muy importante porque es mucho más que política, es sentimental y es de verdad".

Mientras que Lula buscará recuperar a quienes no fueron a votar. La abstención fue del 21,07%, unos 33 millones de electores, la segunda más alta de la historia, y hubo además votos en blanco y nulos. Además, intentará atraer al electorado de centroderecha moderada, con el vicepresidente Geraldo Alckmin como figura clave.

Lula cuenta con un antecedente en contra: hasta ahora nadie logró ganar un balotaje en Brasil después de salir segundo en la primera vuelta. En 2022 había vencido a Jair Bolsonaro en segunda vuelta por menos de un punto de diferencia.

Al mismo tiempo, el Partido Liberal salió fortalecido de los comicios: se convirtió en primera fuerza en el Senado y en Diputados, y ganó gobernaciones de peso como San Pablo, Paraná y Minas Gerais. El PT, en cambio, se sostuvo sobre todo en el nordeste del país. Si Flávio Bolsonaro gana el 25 de octubre, además, podría designar a cuatro jueces del Supremo Tribunal Federal.