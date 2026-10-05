Flávio se monta en un clima triunfalista, mientras Lula apuesta todo a convencer a los que no votaron

En octubre de 2002, antes del balotaje contra José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el entonces candidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva, que venía de perder tres elecciones seguidas en 1989, 1994 y 1998, escribió la Carta al Pueblo Brasileño, un texto en el cual garantizó, ante las corridas cambiarias del sector financiero, que si era electo presidente iba a respetar los contratos, honraría las deudas con bonistas y el FMI y mantendría la responsabilidad fiscal y el control de la inflación. Lula obtuvo un récord 61,3% de los votos contra 38,7% de su oponente. En 2022, ante una campaña de mentiras en redes, Lula se vio forzado a escribir una Carta Compromiso ante los Evangélicos para garantizar la libertad religiosa antes de vencer por 50,83 a Jair Bolsonaro. Esta vez, de cara al 25 de octubre, Lula deberá escribir otra, quizás, dedicada al Pueblo Abstencionista, esos 33 millones de brasileños que no votaron (21% del padrón), el mayor nivel desde 1998.

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"Lula ya no tiene como ampliar electorado de quienes lo votaron el domingo", dijo durante una entrevista en San Pablo con El Destape el cientista político Eduardo Grin, profesor de la Escuela de Administración de la universidad Fundación Getulio Vargas (FGV). La primera vuelta terminó con 47,03% para Flávio Bolsonaro contra 45,16% de Lula, quien tuvo su peor votación desde 1998, cuando fue eliminado en primera vuelta por Fernando Henrique Cardoso. Una diferencia de menos de dos puntos porcentuales que tendrá que buscar cerrar y superar con el voto de los que no participaron.

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Con ese objetivo, Lula se reunió este lunes con asesores para comenzar a definir la estrategia de cara al balotaje. El núcleo serán los debates y golpear una y otra vez en la biografía de Flávio Bolsonaro y la amenaza que representa para el país. “Tenebroso” lo calificó Lula en su discurso de la noche de la derrota.

- ¿Casi la mitad de Brasil se está preguntando de dónde sacar votos para superar a Flávio?

- Está claro que ahora Lula va a apostar a una agenda de deconstrucción de la figura de Flávio Bolsonaro, quien durante la primera vuelta no explicó sus vínculos históricos con las milicias de Río de Janeiro, los casos de lavado de dinero y su relación con el escándalo del Banco Master (pidió 30 millones de dólares por teléfono al banquero Daniel Vorcaro). Pero esta deconstrucción tendrá poco efecto ya que Flávio se encuentra en medio de una ola grande que generó la victoria. Es por eso que Lula deberá ir a todos los debates televisivos, darle la importancia que no le dio en la primera vuelta, buscar más contacto con el electorado católico y trabajar mucho en los estados con más votos y grandes ciudades como San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

El profesor dio por descontado que Lula no recibirá apoyos de ninguno de los otros contendientes que lograron poco más de 2 por ciento de los votos cada uno, ni del escritor de autoayuda Augusto Cury, ni del ultraliberal pero antibolsonarista Renán Santos ni del empresario ruralista Ronaldo Caiado.

Además, la estadística le juega en contra: desde 1989, nunca un balotaje fue ganado por el candidato que quedó segundo. Y Lula ya sufrió esta experiencia. En 1989, fue derrotado en 1989 por Fernando Collor de Mello en segunda vuelta. En 1994 y 1998, en cambio, perdió en primera vuelta. Quedó segundo pero no le alcanzó para forzar un balotaje.

Mientras Grin hablaba de "la gran ola" que generó la victoria de Flávio Bolsonaro, el mercado financiero vivía una jornada eufórica como no se veía hace años: el índice Bovespa subía 8 % y el dólar caía por debajo de los cinco reales. La Faria Lima, como se le dice al mercado financiero en Brasil debido al nombre de una avenida de San Pablo, aplaudió la victoria del senador opositor y posibilidad de que haya ajuste fiscal, privatizaciones y garantías de mayores pagos de los bonos de deuda.

- ¿Cómo ves las chances de Flávio?

- Flávio tendrá votos de los partidos del Centrao y eso le permitirá tener una buena capilaridad y hacer campaña en Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais, estados donde venció y en los cuales confía que le alcanzará para derrotar a Lula. También pasará a tener un gran apoyo del capital financiero, porque el mercado ya había ‘precificado’ (poner precio a algo por adelantado) su victoria. Otra carta con la que cuenta Flávio son los evangélicos, muy alineados, y el electorado femenino porque una buena parte de las mujeres senadoras electas pertenece a la extrema derecha, como por ejemplo Michelle Bolsonaro, la esposa de su padre. Caiado y Zema van a apoyar a Flávio y la incógnita está en Cury. Y claro, del mercado, que quiere escucharlo prometer ajuste fiscal.

Sin dudas, la campaña para sumar los votos necesarios para el balotaje ya comenzó. En Brasilia, Flávio Bolsonaro recibió este lunes al gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, el dirigente del partido Republicanos que reeligió con un apoyo récord, y éste le prometió trabajar para garantizar su victoria. Esta relación es clave por varias razones. San Pablo es el estado más populoso de Brasil y Freitas es el candidato natural del bolsonarismo para 2030. Flávio ya prometió que si gana el domingo 25, cambiará la Constitución para eliminar la reelección.

Pero, por ahora, el PL es el partido que salió triunfante de las elecciones. Consiguió el control junto con sus aliados del Senado y tal vez de Diputados. Si Flávio gana, podrá imponer su agenda de extrema derecha, como destituir jueces de la corte suprema con dos tercios en el congreso, sobre todo Alexandre de Moraes, el llamado verdugo de Jair Bolsonaro por golpismo. En paralelo, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, da por descontado un indulto de Flávio a su padre a partir del 5 de enero. “Jair Bolsonaro no será ministro pero colaborará con el gobierno, trabajará para su hijo”, dijo a GloboNews Costa Neto este lunes.

El éxito de la extrema derecha

El profesor Grin trazó un panorama sobre lo que dejó la primera vuelta y el futuro de Brasil, pero arriesgó que por más mayoría que tenga Flávio o apoyo del mercado será imposible hacer un ajuste tipo motosierra como hizo Javier Milei debido a que la fuerza de los estados y los grupos de presión son mayores en Brasil que en Argentina.

"La extrema derecha fue exitosa como un todo, fue avasalladora. No solo consiguiendo la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial, sino también por todo el escenario político que se configuró. Para Lula, es difícil revertir la tendencia de votos y no tiene candidaturas en el campo democrático que puedan funcionar como una alternativa dentro de ese espacio. La extrema derecha fue superexitosa en ampliar su bloque de senadores y pasó de 49 a 81 senadores. Eso le da una fuerza importante para aprobar enmiendas, impulsar comisiones parlamentarias de investigación y participar en la aprobación de embajadores y directores de agencias regulatorias. También fue supervictorioso en la Cámara de Diputados, donde tiene cerca del 20 por ciento de los diputados federales, además de sus aliados tradicionales. Y tuvo un resultado muy exitoso en las elecciones para gobernador, con victorias en San Pablo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná, además de llegar a Río de Janeiro y elegir candidatos alineados en estados como Minas Gerais, con Cleitinho."

"El resultado de las urnas es claro: hay un mensaje contra el sistema político como un todo, un cansancio con Lula y un recado contra lo que una parte del electorado considera una degradación del sistema, asociada al Supremo Tribunal Federal y al gobierno de Lula. La extrema derecha supo manejar muy bien ese escenario y transformar ese sentimiento en voto. Con este resultado, queda muy cerca el indulto de Jair Bolsonaro. En un escenario con ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) bajo presión por el caso Banco Master y con la amenaza de impeachment", continuó el analista.

A lo largo de la entrevista, Grin reflexionó sobre algunas de las principales conclusiones que dejaron las elecciones.