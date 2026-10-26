Cuándo asume Lula su nuevo mandato como presidente de Brasil

En una jornada electoral de tensión, que mantuvo en vilo a toda la región sudamericana, Luiz Inácio Lula da Silva se consagró nuevamente como el vencedor de los comicios presidenciales en Brasil. Tras una reñida disputa en la segunda vuelta electoral, el líder del Partido de los Trabajadores logró imponerse con contundencia. De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula se alzó con la victoria al alcanzar el 51,79% de los votos válidos, superando a su rival, el abogado y político Flávio Bolsonaro. Durante los próximos cuatro años, la confianza de la ciudadanía estará puesta en el proyecto de gobierno de Lula.

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¿Cuándo asume Lula da Silva el nuevo mandato presidencial?

El inicio formal de este período está confirmado por las autoridades electorales, para llevarse a cabo el próximo 5 de enero de 2027. Al tratarse del actual mandatario en ejercicio, quien logró una histórica reelección para lo que significará su cuarto mandato al frente del Palacio de Planalto, la ceremonia de jura y asunción presidencial se llevará a cabo en el Congreso Nacional (en el Plenario de la Cámara de Diputados y del Senado), donde presta juramento, y posteriormente los festejos institucionales y protocolares se trasladan a la sede del Poder Ejecutivo.

Esta fecha, estipulada estrictamente por la Constitución de Brasil, marcará el inicio oficial de su gestión por los siguientes cuatro años. Durante el importante acto institucional, que contará con la presencia de delegaciones internacionales y diversos jefes de Estado, Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin, jurarán defender la Carta Magna y aumentar las políticas públicas orientadas al desarrollo social, la estabilidad económica y la integración regional que caracterizan su administración.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin de Brasil. (Crédito de foto: Sergio Lima / AFP)

Una remontada histórica: las elecciones en Brasil 2026

El camino hacia esta victoria estuvo marcado por un escenario político complejo y sumamente dinámico que sorprendió a los analistas internacionales. En la primera vuelta de las elecciones generales, celebrada semanas atrás, el candidato opositor había dado el primer golpe político al quedar ubicado en la primera posición de las preferencias del electorado nacional, superando por un margen estrecho al actual jefe de Estado.

Sin embargo, en una remontada característica de su vasta trayectoria política, Lula logró dar vuelta el resultado en el balotaje definitivo. Movilizando a sus bases militantes y atrayendo activamente a los votantes indecisos, el líder progresista revirtió por completo la tendencia inicial y se impuso con una diferencia superior a los dos millones de votos a favor por encima de su contrincante.