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Elecciones en Brasil

Quién ganó las elecciones en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro: los resultados finales del balotaje

El presidente logró dar vuelta a las elecciones y se impuso ante el senador liberal en una contienda histórica. Cuándo asume su cuarto mandato.

26 de octubre, 2026 | 10.19
Lula da Silva.

Lula da Silva ganó las elecciones de Brasil 2026 y renovó su mandato por otros cuatro años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro y será el primer presidente brasileño con cuatro gestiones.

Con cuántos votos ganó Lula da Silva: los resultados finales

Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula fue electo presidente con el 51,79% (64.255.969 de votos), mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,21%. El líder del PT había quedado en segundo lugar durante la primera ronda, pero logró un triunfo histórico y dio vuelta a los comicios por más de dos puntos. 

Lula da Silva ganó las elecciones con el 51,79% y renueva su mandato

Tras su triunfo, Lula habló a los ciudadanos brasileños, les agradeció su apoyo y celebró la participación. "La gente fue a votar porque la convencimos de que era importante mantener la democracia en el país”, consideró. Durante el balotaje, la participación subió del 79,3% al 80,9%, con 1,3 millones de votantes más. Mientras que el voto en blanco y nulo bajó del 4,5% al 3%, unos 900 mil menos.

Este lunes a la madrugada, el presidente compartió un video en X (antes Twitter) con celebraciones de sus votantes en todo Brasil. “Hicimos historia en las calles y en las urnas, con el pueblo como protagonista de un camino al que todavía le queda mucho por recorrer”, sostuvo.

Y celebró: “La democracia ganó, la esperanza se fortaleció y Brasil sigue adelante. Esta victoria es nuestra". "¡Y juntos haremos mucho más!”, prometió.

MÁS INFO

¿Cuándo asumirá Lula su cuarta presidencia?

  • El Tribunal Superior Electoral (TSL) estableció que Lula comenzará su cuarta presidencia el próximo 5 de enero del 2027, cuatro días después de la fecha tradicional, que suele ser el primer día del año. 

  • El cambio que se estableció en la Constitución Federal brasileña, también modificó las fechas de investidura de los gobernadores, que se harán el 6 de enero de 2027.
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