Quién ganó las elecciones en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro: los resultados finales del balotaje

Lula da Silva ganó las elecciones de Brasil 2026 y renovó su mandato por otros cuatro años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro y será el primer presidente brasileño con cuatro gestiones.

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Con cuántos votos ganó Lula da Silva: los resultados finales

Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula fue electo presidente con el 51,79% (64.255.969 de votos), mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,21%. El líder del PT había quedado en segundo lugar durante la primera ronda, pero logró un triunfo histórico y dio vuelta a los comicios por más de dos puntos.

Lula da Silva ganó las elecciones con el 51,79% y renueva su mandato

Tras su triunfo, Lula habló a los ciudadanos brasileños, les agradeció su apoyo y celebró la participación. "La gente fue a votar porque la convencimos de que era importante mantener la democracia en el país”, consideró. Durante el balotaje, la participación subió del 79,3% al 80,9%, con 1,3 millones de votantes más. Mientras que el voto en blanco y nulo bajó del 4,5% al 3%, unos 900 mil menos.

Este lunes a la madrugada, el presidente compartió un video en X (antes Twitter) con celebraciones de sus votantes en todo Brasil. “Hicimos historia en las calles y en las urnas, con el pueblo como protagonista de un camino al que todavía le queda mucho por recorrer”, sostuvo.

Y celebró: “La democracia ganó, la esperanza se fortaleció y Brasil sigue adelante. Esta victoria es nuestra". "¡Y juntos haremos mucho más!”, prometió.

¿Cuándo asumirá Lula su cuarta presidencia?

El Tribunal Superior Electoral (TSL) estableció que Lula comenzará su cuarta presidencia el próximo 5 de enero del 2027, cuatro días después de la fecha tradicional, que suele ser el primer día del año.