"Llora": el inesperado cántico en vivo durante el móvil de Esteban Trebucq en medio del triunfo de Lula

Durante la cobertura especial de las elecciones presidenciales en Brasil, el cronista Esteban Trebucq protagonizó una particular transmisión en vivo para la pantalla de LN+. En medio de los festejos en las calles tras la victoria de Lula da Silva en el balotaje frente a Flavio Bolsonaro, los simpatizantes celebraron con cánticos, lágrimas de emoción y mensajes políticos directos que llegaron a involucrar a Javier Milei.

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El móvil televisivo mostró el ambiente festivo que se vivió en la vía pública, marcado por fuegos artificiales, abrazos y constantes muestras de afecto de los manifestantes hacia la cámara. Sin embargo, lo que comenzó como un recorrido testimonial sobre el impacto social de las políticas públicas terminó con una encendida dedicatoria política hacia la Argentina.

Las historias de superación

Uno de los momentos centrales del reporte se dio cuando Esteban Trebucq compartió el testimonio de una mujer que se acercó a expresar lo que significaba el resultado electoral para su familia. La manifestante relató el cambio que representó para su vida acceder a la educación superior gracias a las iniciativas impulsadas durante las gestiones previas del dirigente del Partido de los Trabajadores.

Al respecto, el periodista transmitió la historia ante los televidentes: "Mi mamá pasó hambre y yo pude terminar la universidad", señaló en referencia a las palabras de la ciudadana que logró recibirse a través del ProUni, el sistema de cuotas y becas universitarias. El cronista subrayó la carga emotiva de la escena: "Se largó a llorar y no es el primer testimonio que escucho de esto".

Frente a este relato de ascenso social y contención, el enviado especial reflexionó sobre el trasfondo de las celebraciones populares: "Es muy difícil ante eso discutir. Lula sacó a millones de personas de la pobreza", afirmó el cronista al aire mientras de fondo continuaban los festejos.

Cánticos contra Javier Milei y reclamos internacionales

La euforia de la multitud se trasladó rápidamente al plano político internacional cuando varios manifestantes aprovecharon el micrófono abierto para manifestarse. Al advertir que se trataba de un medio argentino, simpatizantes que celebraban en las calles comenzaron a corear consignas dirigidas al referente libertario por su apoyo al bolsonarismo: "¡Chupa Milei! ¡Llora Milei!", gritaron frente a la cámara.

El momento se intensificó cuando otra de las personas presentes tomó la palabra y lanzó una advertencia hacia el público argentino: "La Nación, escuchame todo el pueblo argentino: Milei ahora va a llorar, está llorando". Las expresiones de los manifestantes también incorporaron consignas sobre el conflicto en Medio Oriente con reclamos de paz y proclamas como "Palestina libre" y "sí a la paz, no a la guerra".

Tras los cánticos y las declaraciones espontáneas de los votantes, el cronista Esteban Trebucq cerró la intervención interpelando a la mesa del programa: "Bueno, no hay dudas que hoy Milei perdió, ¿estamos de acuerdo en esto, no?", concluyó en medio de la algarabía en las calles brasileñas.