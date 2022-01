Preocupación por la aparición de "Florona", el primer caso de COVID-19 e influenza

Apareció en Israel y es la combinación de COVID-19 e Influenza. Se le descubrió a una mujer embarazada que no estaba vacunada.

A nivel mundial, la variante Ómicron mantiene un avance, pero se empezó a generar una pequeña preocupación por la aparición de "Florona", una combinación de COVID-19 y gripe. El primer contagio se dio este fin de semana en Israel.

En principio, este descubrimiento, llamó a la alarma porque no se sabe cómo puede seguir desarrollándose. No obstante, la paciente, de 30 años, no estaba vacunada contra el coronavirus, ni contra la influeza. Actualmente a mujer fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud.

El jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del hospital israelí, Arnon Viznitzer, explicó que la paciente fue "tratada con una combinación de medicamentos que ataca tanto al coronavirus como a la gripe".

Las personas no vacunadas que contraigan ambas enfermedades pueden sufrir complicaciones severas como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica, ataques cardíacos, inflamación del corazón o del cerebro, derrames cerebrales e incluso la muerte.

Por otro lado, en Argentina el Ministerio de Salud confirmó que se registraron, en las últimas 24 horas, 20.020 nuevos casos de COVID-19 mientras que también hubo 12 personas fallecidas, según el informe que otorgó la cartera sanitaria. Desde que arrancó la pandemia, hay 117.181 muertes en todo el país producto de esta enfermedad y en total hay 5.674.428 personas contagiadas.

En las últimas 24 horas se realizaron 62.744 testeos. Desde el inicio de la pandemia, se llevaron a cabo 28.175.411 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Del total de contagiados, 5.320.434 recibieron el alta y 236.813 son casos confirmados activo