China llama "grave violación" del derecho internacional la incautación de buques por parte de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Un helicóptero militar estadounidense sobrevuela el Centuries, de bandera panameña, que fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos, al este de Barbados, en el mar Caribe

‍El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el lunes que ‍la incautación por ⁠parte de Estados Unidos de buques de otro país constituye una grave violación del derecho internacional, después de que Estados Unidos interceptara un petrolero con destino a China frente a las costas venezolanas.

Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países, ‌dijo el portavoz del Ministerio ⁠de Asuntos Exteriores chino, ⁠Lin Jian, en una rueda de prensa diaria, y añadió que China se opone ‍a todas las sanciones "unilaterales e ilegales".

El sábado, la Guardia Costera ⁠de Estados Unidos interceptó ‌un segundo petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana, días después de que el presidente Donald Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros ‌sancionados ‌que entran y salen de Venezuela.

El petrolero, Centuries, cargó en Venezuela bajo el nombre falso de "Crag" y transportaba unos 1,8 millones de barriles ​de crudo venezolano Merey con destino a China, según mostraron los documentos.

El crudo fue comprado por Satau Tijana Oil Trading, uno de los muchos intermediarios implicados en las ventas de la petrolera estatal venezolana PDVSA ‍a refinerías independientes chinas, mostraron los documentos.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el "buque con bandera falsa" transportaba petróleo sancionado y formaba parte de la flota ​fantasma de Venezuela.

El Gobierno venezolano calificó la interceptación del petrolero de "grave acto de piratería ​internacional".

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% ⁠de sus importaciones.

Con información de Reuters