OMS advirtió sobre la importancia del uso del barbijo más allá de la vacunación

Luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades​ (CDC) de Estados Unidos anuncien que las personas vacunadas completamente contra el COVID-19 puede reanudar sus actividades sin usar un barbijo ni mantener el distanciamiento social, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que todo depende del contexto epidemiológico de cada país y llamaron a que las poblaciones aún vacunadas continúen con el uso de los barbijos ya que las vacunas no ofrecen una protección al 100%.

"Las personas vacunadas contra la COVID-19 deben conservar el barbijo en las regiones donde la transmisión del virus es elevada", indicó este viernes la OMS, un día después de que Estados Unidos anuncie el fin de los barbijos en la población vacunada, como primera medida de flexibilización de la pandemia. Estados Unidos se encuentra en el puesto 1 de países con mayor cantidad de infectados

Si bien, el director encargado de asuntos urgentes sanitarios en la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa, no hizo alusión directamente del país que gobierna Joe Biden, señaló que "inclusive en situaciones donde la cobertura de vacunación es elevada, si hay mucha transmisión, no se retira la mascarilla". El asesor

"Cada país debe considerar las dos variables, cobertura sanitaria e incidencia local, a la hora de cambiar las medidas", resumió el asesor de la OMS para la COVID-19, Bruce Aylward. Por su parte, la jefa de la célula técnica anticovid de la organización, María Van Kerkhove, añadió que "no siempre se ha necesitado llegar a altos porcentajes de vacunación para abandonar las mascarillas si la transmisión en un país ya es antes baja, y puso el ejemplo de naciones como Australia o Nueva Zelanda", dando a entender que la vacunación no define o no el uso del barbijo.

La directora científica de la OMS Soumya Swaminathan agregó que los datos provenientes de países que amplían las vacunaciones muestran que las vacunas "protegen contra la infección en una proporción que va de 70 a 80%". "Muy pocos países están en situación de abandonar las medidas. En la mayoría de los países debemos continuar aplicándolas", insistió desestimando el desuso del barbijo en medio de la pandemia del COVID-19 ya que dejó en claro que "uno puede ser infectado, tener la enfermedad asintomática o ligera inclusive después de vacunarse.

Qué dice la nueva guía de la CDC de Estados Unidos sobre los barbijos

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, fue quien anunció que los vacunados “pueden volver a hacer las cosas que habían dejado de hacer debido a la pandemia”. Walensky explicó que dos semanas después de haber completado el proceso de vacunación, las personas pueden “sacarse los barbijos” y que pueden estar en espacios cerrados sin tenerlos puestos, incluso en grandes multitudes, como conciertos y eventos deportivos. No obstante, la nueva guía sigue exigiendo el uso de tapabocas en colectivos, aviones y hospitales, entre otros lugares, aunque Walensky dijo que esperan actualizar este mandato próximamente.

“Si estás vacunado entonces estás protegido contra el virus y no importa si las personas alrededor tuyo están o no vacunadas para determinar tus actividades”, aclaró Walensky. Y agregó: “Si no estás completamente vacunado, entonces debes seguir usando el barbijo para protegerte hasta que completes tu vacunación”.

La polémica noticia fue anunciada durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, solo días después de que el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, dijera que ya era tiempo de modificar el mandato respecto al uso de barbijos en espacios interiores. “Estamos ganando la guerra porque tenemos vacunas seguras y efectivas”, dijo Jeffrey Zients, coordinador del equipo de la Casa Blanca encargado de determinar la estrategia nacional para terminar con la pandemia.

Sin embargo, el país que gobierna Biden alcanzó este jueves 32.850.975 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 584.464 fallecimientos por la enfermedad de COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.