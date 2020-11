El mundo pasó los 50 millones de casos de coronavirus

El mundo superó los 50 millones de contagios de COVID-19 y, nuevamente, volvió a haber una suba en Europa y a Estados Unidos. A raíz de este crecimiento, varios países volvieron a los esquemas de de confinamiento para intentar frenar la pandemia.



En la estadística de las defunciones por la enfermedad, Estados Unidos y Brasil mantienen las dos primeras posiciones, con más de 237.000 y más de 162.000, respectivamente, y siguen India (más de 126.000) y México (más de 94.000). El 11 de marzo último, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de "pandemia" a la enfermedad de coronavirus, causada por el virus SARS-CoV-2, tres meses después de que se detectara en diciembre pasado el primer caso en la ciudad china de Wuhan.

Mientras que la segunda ola de contagios no da respiro a la región europea, algunos países se enfrentan a cifras alarmantes, incluso después de haber implementado medidas como confinamiento o toque de queda, y otros, sin llegar a una medida extrema, continúan reforzando las restricciones. Un ejemplo es el caso de Alemania, que comenzó el lunes una cuarentena parcial que incluye el cierre de comercios no esenciales y que durará todo noviembre pero la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva es casi similar a la registrada en abril, en la primera ola de la pandemia.



El presidente de la Asociación Alemana de Medicina Intensiva y de Emergencias, Uwe Janssens, alertó que la situación en los hospitales es peor a la de la primavera boreal, ya que en las otras salas hospitalarias hay muchos más pacientes infectados, algunos de los cuales terminarán en UCI, informó la agencia de noticias alemana DPA.



También pasó en el Reino Unido, que ordenó un confinamiento con comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento cerrados hasta el 2 de diciembre, y que hoy informó más de 20.000 nuevas infecciones y 156 fallecimientos durante el último día, cifras que, sin embargo, rompen la tendencia al alza de los últimos días, con unos 5.000 casos y 250 decesos menos que ayer.