Escala la primera guerra de Trump: denuncian un nuevo ataque en Yemen

Al menos dos personas muerieron y dos más resultaron heridas en un bombardeo de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano, según el último balance del Ministerio de Sanidad libanés. En concreto, el Ministerio confirmó "un bombardeo israelí contra una furgoneta en Yohmor el Shakif". Uno de los pasajeros del vehículo murió de inmediato, mientras que el segundo, herido, falleció horas después. Por el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de las víctimas.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el vehículo circulaba frente a un supermercado en el centro de la localidad en el momento del ataque. Por su parte, el Ejército israelí confirmó su responsabilidad en el ataque y argumentó que el objetivo eran "dos terroristas" de Hezbollah que "trabajaban como operativos de observación y dirigían acciones terroristas en la zona de Yohmor".

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que los sospechosos "participaron en actividades terroristas contra Israel". "Nuestra política es clara. Tolerancia cero ante cualquier violación (del alto el fuego)", manifestó, tal y como informó el diario israelí 'The Times of Israel'. "No permitiremos ninguna violación del acuerdo y no permitiremos que la organización terrorista Hezbollah restaure sus capacidades", siguió, al tiempo que advirtió que "cualquier terrorista que intente dañar a civiles israelíes es hombre muerto".

Con información de EuropaPress