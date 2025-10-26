Senador Iván Cepeda gana consulta y será candidato presidencial de la izquierda en Colombia en 2026

FOTO DE ARCHIVO: El senador Iván Cepeda habla con medios de comunicación, en Bogotá.

El senador Iván Cepeda fue elegido el domingo como candidato presidencial del Pacto Histórico, una coalición de izquierda que llevó al poder en el 2022 al actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y que buscará ganar las elecciones del próximo año para continuar gobernando el país, informó la Registraduría.

Cepeda, de 63 años, ganó la consulta interna del Pacto Histórico con 1,02 millones de votos (64,4%), superando a la exministra de Salud Carolina Corcho, que alcanzó 472.062 sufragios (29,5%), contabilizadas más del 88% de las mesas de votación en todo el país.

En la jornada se registró una baja votación, cercana a los dos millones de votantes, teniendo en cuenta el potencial de 41,2 millones de electores, reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Consejo Electoral deberá definir, en las próximas semanas, si Cepeda podrá participar o no en otra consulta interpartidista en marzo de 2026, en la que competirán otros políticos en busca de un candidato que reúna y represente a un sector más amplio de la izquierda y del centro.

La mayoría de partidos políticos realizarán las consultas para elegir sus candidatos en marzo, paralelamente con las elecciones legislativas. Los colombianos irán a las urnas en mayo para elegir al sucesor de Petro y de ser necesario se realizará una segunda vuelta en junio.

Con información de Reuters